Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın! Klimaların yol açtığı o hastalığa dikkat...





BAKTERİ VE VİRÜSLERE DİKKAT

Mide üşütmesinin bakteri, virüs veya parazitik enfeksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkabileceğinin altını çizen Prof. Dr. Kocaman, en sık görülen nedenleri şöyle açıkladı:

VİRAL ENFEKSİYONLAR: Norovirüs ve rotavirüs gibi virüsler mide üşütmesinin en yaygın nedenleridir.

BAKTERİYEL ENFEKSİYONLAR: Salmonella, E. coli ve Campylobacter gibi bakteriler mide üşütmesine yol açabilir.

GIDA ZEHİRLENMESİ: Kirli su veya enfeksiyon etkeninin bulaştığı yiyecekler tüketildiğinde, mide üşütmesi riski artar.

KLİMA ÇARPMASI: Klima nedeniyle vücutta ortaya çıkan sıcaklık değişiklikleri, sağlık problemine yol açabilir. Bu durum klima çarpması olarak isimlendirilir.







EN YAYGIN BELİRTİLER

Mide üşütmesinin belirtilerinin genellikle enfeksiyonun türüne ve ciddiyetine bağlı olarak değişebileceğini söyleyen Prof. Dr. Kocaman, görülen en yaygın belirtileri şöyle sıraladı: Karın ağrısı ve kramplar

Bulantı ve kusma

İshal

Ateş ve titreme

Baş ağrısı ve genel halsizlik