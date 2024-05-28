Ses kısıklığı bu durumun habercisi! Erken tanı hayat kurtarıyor...





BÜYÜYEN AORT BEL AĞRISI YAPABİLİR

Karın ve göğüs bölgesindeki anevrizmaların büyümesiyle birlikte farklı organlara bası yaptığını ve bu durumun da ses kısıklığı, bel ağrısı gibi yaygın şikayetlerle de ortaya çıkabildiğini belirten Prof. Dr. İsbir, şu belirtilere dikkat çekti: "Anevrizma bazen göğüs boşluğunda uzun yıllar sessiz büyür. Örneğin ses tellerimize giden sinir, anevrizma tarafından infiltre edildiğinde hastalık kendini hastada ses kısıklığıyla gösterebilir. Aynı şekilde büyüyen aort bel omurlarına ve sinirlere baskı yaparsa da bel ağrısı şikayetine neden olur. Böyle sinsi ilerleyen bir hastalık için bu belirtiler önemli uyarıcılardır."





ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

Prof. Dr. İsbir, hastalığın karın bölgesine yapılan ultrasonlarda, abdominal aorta bakılmasıyla ya da ekokardiyografi denilen göğüs içerisindeki kalbe yapılan tetkikle tespit edilebildiğini belirterek, şöyle dedi: "En zor tespit edilen bölge akciğerlerin yer aldığı göğüs boşluğundaki torasik aort dediğimiz bölgedir. Çünkü burası çok daha geniş bir boşluk ve anevrizma sinsi olarak büyüyebiliyor. Bu nedenle tanı koymak açısından şüphelenmek burada çok önemli. Bunun ardından kolaylıkla tanı konulup tedaviye geçebiliyoruz. Erken tanının hayat kurtardığını özellikle belirtmek istiyorum."