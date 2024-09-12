Sessiz düşmana karşı dikkat! Sağırlığa sürüklüyor: "Yüzücü kulağı enfeksiyonu"

KULAK ÇUBUĞU RİSKİ ARTIRIYOR Sıklıkla yüzücü kulağı olarak bilinse de dış kulak kanalında salgı yapan bezlerin koruyucu yağ tabakasının ortadan kalkmasının da önemli sebeplerden biri olduğunu söyleyen Op. Dr. Kılıçoğlu, "Yüksek nemli ve sıcak ortamlarda dış kulak yolu cildi ve kulak salgısının koruyucu bariyer özelliği ortadan kalktığı için risk artıyor. Sıklıkla kaşıntı ile başlıyor. Rahatlama amacıyla kulak içine sokulan kulak çubuğu veya tırnak ile kaşıma, ciltte zedelenme meydana getiriyor. Böylece ciltte bakterilerin üremesi için daha rahat bir ortam oluşur" dedi.



İŞİTME KAYBINA BİLE NEDEN OLABİLİYOR

OP. Dr. Kılıçoğlu, dış kulak yolu enfeksiyonlarının neden bu denli önemli olduğunu şöyle açıkladı: "Enfeksiyonun devam etmesi ve ilerlemesi kulakta yoğun ağrıya neden olabilir. Bu ağrı, özellikle çiğneme ya da başı hareket ettirme sırasında artar. Beraberinde şişlik ya da tıkanma gibi durumlar yaşanırsa hastada geçici işitme kaybı ya da daha ciddi kulak sorunlarına bile neden olabilir. Sorunun bir diğer önemli yanı da tekrar edebilir olması. Özellikle enfeksiyon için risk faktörleri olan nem ve suya maruziyet devam ediyorsa ya da hijyen koşulları sağlanamıyorsa tekrar etme riski var. Bu nedenle zamanında takip ve tedavi önemlidir."