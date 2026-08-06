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Sessiz ilerleyen tehlike: Karaciğer yağlanması sandığınız kadar masum değil

Karaciğer yağlanması, son yıllarda en sık görülen sağlık sorunlarından biri haline geldi. Hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme ve fazla kiloyla yakından ilişkili olan bu tablo, belirti vermeden ilerleyebiliyor. Uzmanlar, tedavi edilmediğinde siroz gibi ciddi karaciğer hastalıklarına yol açabilen karaciğer yağlanmasında erken tanı ve kontrollü kilo kaybının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

İHA Giriş Tarihi: 06.08.2026 09:28 PAYLAŞ ABONE OL

"Karaciğerimde yağlanma var" cümlesi artık polikliniklerde en sık duyulan şikâyetlerden biri haline geldi. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli, insülin direnci, fazla kilo ve hareketsiz yaşamla yakından ilişkili olan karaciğer yağlanmasının sanıldığı kadar masum olmadığını belirterek, erken tanı ve kontrollü kilo kaybının tedavide en önemli basamak olduğunu söyledi.





KARACİĞER YAĞLANMASI SİROZA KADAR İLERLEYEBİLİR

Karaciğer yağlanmasının toplumda giderek yaygınlaştığını belirten Doç. Dr. Esra Çokiçli, "Karaciğer yağlanması insülin direnci, hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme ve fazla kiloyla doğrudan ilişkili önemli bir sağlık sorunudur. Özellikle göbek çevresindeki yağlanmanın artmasıyla birlikte karaciğerde de yağ birikimi başlıyor. Sanılanın aksine bu durum masum değildir ve tedavi edilmediğinde siroza kadar ilerleyebilir" dedi.