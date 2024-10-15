Sessiz katilin sinyali! Bu ağrı karaciğerin çürüdüğünün göstergesi

Günümüzde oldukça sık karşılaşılan bir sağlık sorunu olan karaciğer yağlanması, dünya genelinde de hızla yaygınlaşan kronik karaciğer hastalıkları arasında yer alıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Bilal Toka, birçok insanın farkında olmadan bu hastalığa yakalandığını ve geç kalındığında karaciğer sirozu veya karaciğer kanseri gibi hastalıkların ortaya çıkabildiğini söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 15.10.2024 10:19 PAYLAŞ ABONE OL

Çalışmalara göre, gelecekte siroz ve karaciğer naklinin en büyük sebebinin karaciğer yağlanması olacağı öngörülüyor. Karaciğer yağlanmasının, karaciğer hücrelerinde aşırı yağ birikmesi sonucunda ortaya çıktığını ifade eden Gastroenteroloji Uzmanı Bilal Toka, zamanla ilerleyen yağ birikiminin karaciğer yapısını bozarak siroz gibi ciddi sonuçlarla karşılaşılabileceğini kaydetti. Karaciğer yağlanmasının alkol ve alkol dışı olarak başlıca iki ana nedenden kaynaklandığını, kamuoyunda aşırı alkol tüketiminin karaciğerde yağ birikimine neden olduğunun iyi bilindiğini söyleyen Doç. Dr. Bilal Toka, "Karaciğer yağlanması sadece alkol tüketime bağlı olarak gelişmez. Günümüzde giderek artan ve daha yaygın hale gelen alkol dışı karaciğer yağlanması (Non-Alcoholic Fatty Liver Disease - NAFLD), kilo fazlalığı, diyabet ve yüksek kolesterol gibi durumlarla da yakın ilişkilidir. Ülkemizde günden güne yaygınlaşan hareketsiz yaşam tarzı ve yüksek kalorili beslenme alışkanlıkları nedeniyle, bu hastalık gün geçtikçe daha önemli bir sağlık sorunu olarak öne çıkmaktadır" dedi.





"KARACİĞER YAĞLANMASI ÇOĞU ZAMAN SESSİZ VE SİNSİ BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Türkiye'de her 3 kişiden birinde karaciğer yağlanması olduğunun tahmin edildiğini, karaciğer yağlanmasının çoğu zaman sessiz ve sinsi bir şekilde ilerlediğini açıklayan Doç. Dr. Bilal Toka, "Karaciğer yağlanması erken dönemlerde belirgin bir şikayet oluşturmaz. Bu yüzden genellikle check up veya herhangi bir nedenle yapılan kan testleri, karın ultrasonografi incelemesi sırasında tesadüfen ortaya çıkar. Hastalık ilerledikçe karında dolgunluk hissi, yorgunluk ve hafif karın ağrıları gibi belirtiler görülür. Ancak bu belirtiler de genellikle göz ardı edilebilir seviyededir ve çoğunlukla hastaneye başvurmaya gerek duyulmaz. Ancak erken dönemlerde önlem alınıp tedavi edilmediği takdirde karaciğer yağlanması ilerleyerek siroz ve karaciğer yetmezliği gibi daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir'' şeklinde konuştu.