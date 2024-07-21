Seyahate gidenlere uzmanından uyarı! Belirtiler eve döndükten sonra da ortaya çıkabilir...

Seyahatlerde bulaşabilecek hastalıklara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Bunların başında turist ishali, sıtma, sarı humma ve deng ateşi, lyme ile yakın temasla bulaşan tüberküloz ve influenza geliyor

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 21.07.2024 11:18 PAYLAŞ ABONE OL

Seyahatlerin çeşitli enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkarabildiğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Parlak, "Seyahate başlamadan önce ülkemizdeki Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurumlardan gidilecek yere göre gerekli aşılar yapılmalı. Seyahat öncesi kişinin tıbbi durumunu gözden geçirmesi, gideceği yerle ilgili hastalıkları öğrenip, gerekli önlemleri alması, profilaksi ve aşı durumunu gözden geçirmesi, kişisel sağlık seyahat çantasını buna göre hazırlaması akılcı bir başlangıç olacaktır" dedi.





KENE VE SİNEKLER

Prof. Dr. Parlak, seyahatlerde bulaşabilecek önemli enfeksiyon hastalıklarını şöyle sıraladı: "Su ve gıda ile bulaşabilen turist ishali, sivrisineklerle bulaşan sıtma, sarı humma ve deng ateşi, kenelerle bulaşan lyme, rikettsia enfeksiyonu, yaralanma sonucu görülebilen tetanoz ve yakın temasla bulaşan tüberküloz ve influenza seyahatlerde bulaşabilecek önemli enfeksiyon hastalıklarıdır."



EN ÖNEMLİ BELİRTİ ATEŞ

Prof. Dr. Parlak, seyahatlerde karşılaşabilecek sağlık riskleri ile ilgili şunlara dikkat çekti: "Seyahatte bulaşan enfeksiyon hastalıklarının belirtileri ilgili bölgedeyken veya eve döndükten sonra da ortaya çıkabilir. En önemli semptom ateş olup, çözümü zor ve birçok karışıklığa neden olmaktadır."