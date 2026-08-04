Sıcak hava direksiyonda dikkati dağıtıyor! 40 derecede güvenli sürüş süresi şaşırttı

Sıcaklığın yükselmesiyle vücutta terleme ve sıvı kaybı gibi değişikliklerin meydana geldiğini anlatan Tokuç, bu durumun kalp atış hızında artışa ve dikkat mekanizmasında bozulmaya neden olabileceğini söyledi.

- "40 DERECEYE YAKLAŞILDIĞINDA GÜVENLİ SÜRÜŞ SÜRESİ 53 DAKİKAYA KADAR DÜŞEBİLİYOR"

Tatil dönemlerinde trafikteki hareketliliğin arttığına işaret eden Tokuç, sıcaklığın etkisiyle dikkat kaybının da eklenmesiyle kaza riskinin daha fazla olduğuna işaret etti.

Tokuç, sıcaklıkla birlikte sürücülerin dikkatinin daha çabuk dağıldığını ve özellikle uzun süreli, monoton sürüşlerde riskin arttığını dile getirdi.

Sıcaklığın sürüş performansı üzerindeki etkisine ilişkin yapılan çalışmalara değinen Tokuç, "Deneysel çalışmalarda 30 dereceden 40 dereceye kadar farklı sıcaklıklarda sürücülerin dikkatleri ve güvenli sürüş süreleri ölçülmüş. Sıcaklık arttıkça sürücülerin güvenli sürüş süresinin azaldığı görülmüş. Yaklaşık 30 derecelerde 80 dakika olan güvenli sürüş süresi, sıcaklık 40 dereceye yaklaştığında 53 dakikaya kadar düşebiliyor." diye konuştu.