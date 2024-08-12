Sıcak havalar baş ağrısını tetikliyor! Doğal yollarla baş ağrısını hafifletmenin yolu...

Hava sıcaklıklarını artmasıyla beraber yaşanan sağlık sorunlarının başında baş ağrısı geliyor. Konu hakkında konuşan Uzm. Dr. Özden Yener Çakmak, baş ağrılarının önüne geçmek adına yapılması gerekenleri anlattı. Çakmak, baş ağrısının tipine göre tedavi yöntemlerinden de bahsetti.

İHA Giriş Tarihi: 12.08.2024 16:11 PAYLAŞ ABONE OL

Antalya gibi aşırı sıcaklık ve nem ile ani hava değişimleri gelişen bölgeler, değişimlere duyarlı kişilerde baş ağrısı ve migreni tetikliyor. Ayrıca vücut ısısını yükselten fiziksel aktiviteler sırasında ısı kaynaklı baş ağrısı oluşabilir. Sıvı içmek ve güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gibi tedaviler ve önleyici adımlar ile baş ağrılarından korunmak ve şikayetleri hafifletmek mümkün. Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Özden Yener Çakmak sıcak havalarda baş ağrısı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.





"KADINLARI DAHA ÇOK ETKİLİYOR"

Uzm. Dr. Özden Yener Çakmak, baş ağrısının bazen kişinin tüm hayatı boyunca zaman zaman yaşadığı bir şikayet olabiliyorken; bazı kişiler için bir hastalığın belirtisi veya hastalığa eşlik eden bir durum olarak ortaya çıktığını ifade etti. Çakmak, "Özellikle kadınlarda daha sık rastlanan migren tipi baş ağrıları ve yine hastalarda ciddi yakınmalara sebep olan gerilim tipi ağrılar, hastaları yaşam boyu etkileyebilmektedir. Bu tür ağrılar başka bir hastalığa eşlik etmezken, ağrıya zemin hazırlayan etkenlerin varlığı unutulmamalıdır. Bunlar; stres, açlık ve uykusuzluğun yanı sıra; mevsimsel etkenler olarak sıralanabilir" diye konuştu.