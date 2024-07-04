Sıcak havalar o kişilerde ölüm riskini artırıyor! Kalbin yükünü 2 katına çıkarıyor...





27 ÜLKEDE YAPILAN ARAŞTIRMA

Sıcak havalarda vücudun ısı dengesinin korunması için kalp, akciğerler ve böbreklerin daha fazla çalıştığını söyleyen Prof. Dr. Köksal, "Bu da özellikle kalp hastaları için büyük bir risk oluşturuyor. En önemli kardiyoloji dergilerinden Circulation'da yakın zamanda yayınlanan ve 27 ülkede yapılan çalışmaya göre aşırı sıcaklar, her 100 kalp nedenli ölümden birinin nedeni olarak saptanmıştır" dedi.