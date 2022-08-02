Sıcak havalara dikkat! Uzmanlar uyardı en çok onlar etkileniyor...





"Sıcak havada egzersiz yapmak vücut sıcaklığının iyice yükselmesine neden oluyor"

Sıcak çarpmasını önlemek için kıyafet seçiminin de doğru yapılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Karadağ, "Gebelerin sıcaklarda hava alan, rahat, hafif, bol ve pamuk veya keten gibi doğal kumaşlardan yapılmış giysileri tercih etmesini öneriyoruz. Ayrıca dışarı çıkarken mutlaka şapka takılmasını ve bu şapkanın da kovboy şapkası dediğimiz enseyi de kapatan tarzda olmasını istiyoruz. Ayrıca gebelere, güneşe çıkarken en az 30 SPF koruma faktörü olan güneş kremlerini kullanmalarını ve kremi dışarıda olunan her iki saatte bir tekrar sürmelerini öneriyoruz. Hareket etmek ve aktif olmak sağlıklı bir gebelik için çok önemli ancak gebelere aşırı sıcaklarda egzersiz yapmamalarını söylüyoruz. Çünkü sıcak havada egzersiz yapmak vücut sıcaklığının iyice yükselmesine neden oluyor. Egzersiz yapmak isteyen gebelere günün daha serin saatlerinde, hafif hareketlerle spor yapmalarını tavsiye ediyoruz. Hamilelerin spa, hamam, sauna gibi sıcak ortamlardan da uzak durmasını istiyoruz. Çünkü bu mekanlar vücut sıcaklığını artırıyor ve bu durum gebelikte artan kan dolaşımı ile birleştiğinde olumsuz sonuçlara neden olabiliyor. Gebelerden sauna ya da hamam keyfini gebelik sürecinin bitimine kadar ertelemesini talep ediyoruz" diye konuştu.