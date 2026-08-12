Sıcak havalarda bu belirtileri hafife almayın! Kalp krizi riski artıyor

İklim değişikliğinin etkisiyle son yıllarda daha sık ve uzun süreli yaşanan aşırı sıcaklar, başta kalp ve böbrek hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor.

Prof. Dr. Servet Altay, bilimsel çalışmaların yaz dönemlerinde kalp ve böbrek hastalıklarına bağlı sağlık sorunlarında artış yaşandığını gösterdiğini söyledi. Altay, "Biz hekimler ve halk sağlığı uzmanları, iklim değişikliklerinin özellikle aşırı sıcaklık artışlarının artık bir halk sağlığı problemi olduğunu düşünüyoruz. Yaz dönemlerinde özellikle kronik hastalığı olan kişilerde tansiyon, ritim ve böbrek sorunları artabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yüksek sıcaklıklarda vücudun ısı dengesini koruyabilmek için dolaşım sisteminde önemli değişiklikler meydana geldiğini belirten Altay, damarların genişlemesine bağlı tansiyon düşüklüğü gelişebildiğini, terlemeyle birlikte sıvının yanı sıra sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi elektrolitlerin de kaybedildiğini anlattı.