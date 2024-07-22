Sıcak havalarda bu hastalıklara dikkat! Ölüm riskini yüzde 85 atırıyor...

Artan hava sıcaklığı sağlığımızı da olumsuz etkileyebiliyor. Konu ile ilgili Prof. Dr. Uğur Bilge, sıcaklığın artmasına bağlı bir şekilde gelişen ısı stresinin hava şartlarına bağlı ölümlerin önde gelen nedeni olduğunu ve altta yatan hastalıkları da kötüleştirebileceğini anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 22.07.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 15:48 PAYLAŞ ABONE OL

Bilge, ısı stresinin kalp-damar hastalıkları, diyabet, akıl sağlığı, astım gibi altta yatan bazı hastalıkları şiddetlendirebileceğini ve bazı bulaşıcı hastalıklarının bulaşma ihtimalini artırabileceğini söyledi. Ayrıca doktor, ölüm oranları yüksek olacak sıcak çarpması, özellikle 65 yaş üstü kişilerde sıcaktan kaynaklanan ölümler, 2000-2004 ile 2017-2021 yılları arasında yaklaşık yüzde 85 arttığı ifade etti.

Bilge, "Kendini soğutmaya çalışan vücudun maruz kaldığı stres aynı zamanda kalbi ve böbrekleri de yorar ve kronik durumlardan (kardiyovasküler, zihinsel, solunum ve diyabetle ilgili durumlar) kaynaklı riskleri artırır ve akut böbrek hasarına neden olabilir. Baş ağrısı, halsizlik, huzursuzluk, bilinç bulanıklığı, inme, epilepsi nöbetleri, akciğer hastalıkları, kas kramp ve güçsüzlüğü, döküntü, kalp ritim düzensizliği, kalp krizi, böbrek ve karaciğer hasarı gibi durumlara neden olabilir" diye belirtti.