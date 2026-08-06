Sıcak havalarda bu hata kalp krizini tetikleyebilir!

Yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava dalgaları, özellikle tansiyon ve kalp hastaları için ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Sıcak havalarda vücudun serinleyebilmek için damarları genişlettiğini ve terleme mekanizmasını devreye soktuğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Başar, "Vücut ısısını düşürebilmek için damarlar genişler, kalp daha hızlı çalışmaya başlar. Aynı zamanda terleme yoluyla dışarıya ısı atılmaya çalışılır. Bu süreç kalp ve damar sistemi üzerinde ciddi bir adaptasyon baskısı oluşturur. Özellikle tansiyon hastaları ve kronik kalp hastalığı bulunan kişiler bu durumdan daha fazla etkilenebilir" diye konuştu.

'EN SIK TANSİYON DÜŞMESİ GÖRÜLÜYOR'

Aşırı sıcakların çoğunlukla tansiyon düşüklüğüne yol açtığını dile getiren Uzm. Dr. Başar, "Damarların genişlemesi ve terlemeyle birlikte damar içindeki sıvı hacminin azalması nedeniyle yaz aylarında en sık hipotansiyon görülür. Ancak aşırı sıcak ve nemli havalarda yoğun sıvı kaybı yaşanır ve vücut kendini yeterince serinletemezse stres yanıtı gelişebilir. Bu da tansiyonun aniden yükselmesine, hipertansif krizlere neden olabilir. Daha sık tansiyon düşüklüğü görsek de her iki tabloyla da karşılaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

'HİPERTANSİYON HASTALARI DAHA DİKKATLİ OLMALI'

Hipertansiyon hastalarının yaz aylarında daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Başar, "Sıcak havalarda damar yapısı hızlı adaptasyon sağlayamayabilir. Düzenli kullanılan tansiyon ilaçlarının etkisiyle sıcak havanın oluşturduğu damar genişlemesi birleşince tansiyonda ani ve kontrolsüz dalgalanmalar yaşanabilir. Bu durum felç ve kalp krizi riskini artırabilir" dedi.