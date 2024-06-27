Sıcak havalarda bu kişiler özellikle dikkat etmeli! Dayanılmaz baş ağrısı sebebi...

Sıcak havaların, ileri yaştaki beyin-damar hastalarında sıvı elektrolit düzensizliği, tansiyonun ani yükselmesi, beyin damanlarında tıkanıklık gibi birçok hastalığa zemin hazırladığına işaret eden İnanç, şöyle devam etti:

"Bu grup hastalar felç ve inme gibi sorunlarla acil servislerimize gelmekte. Aşırı sıcaklar epilepsi hastalarımızı da olumsuz etkilemekte. Bu gruba da aşırı sıcaklardan uzak durmasını öneriyoruz. Çünkü aşırı sıvı kaybı, beslenme düzensizliği ve uyku düzensizliği yaşayarak epileptik sara krizlerinin artmasına neden olabiliyor. Aşırı güneşe maruz kalmak, migren hastalarında uyku düzensizliği yapabilmekte. Uyku kalitesi yeterli olmayanlar sabah uyandığında kendini yorgun hissetmekte ve baş ağrısı atakları daha sık görülmekte."