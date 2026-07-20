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Sıcak havalarda en büyük tehlike susuzluk değil! Uzman dikkat çekti

Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte birçok kişi yalnızca daha fazla su içmenin yeterli olduğunu düşünse de uzmanlar, asıl tehlikenin vücudun kaybettiği suyla birlikte elektrolit dengesinin de bozulması olduğuna dikkat çekiyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları, aşırı kafein tüketimi ve ağır öğünler sıcak havalarda susuzluk riskini artırırken; baş ağrısı, halsizlik, baş dönmesi ve konsantrasyon kaybı gibi belirtiler de ciddi sıvı kaybının habercisi olabiliyor.

İHA Giriş Tarihi: 20.07.2026 14:35 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz aylarında beslenme değişikliğiyle kişinin vücuduna yardımcı olması ve vücudu yaz moduna geçirmek için uygun diyet planı oluşturmanın sağlık açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Beyza Vural Öten, yaz aylarında dikkat edilmesi ve tabakta bulundurulması gereken besinlerin faydalarının yanında yiyecek ve içecek tüketimindeki saatler konusunda da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.





YAZ AYLARINDA DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKEN 3 KRİTİK BESLENME ALIŞKANLIĞI

Beslenme saatlerine dikkat edilmesinin, sıcak havalarda sağlıklı beslenmenin en önemli unsurlarından biri olduğunu, sindirim sırasında vücut ısısının arttığını, bunun sıcak havalarda daha fazla hissedildiğini belirten Diyetisyen Beyza Vural Öten, "Günün en sıcak saatleri olan 12.00-15.00 arasında mümkün olduğunca ağır yemeklerden kaçınılmalı, hafif öğünler tercih edilmelidir. Değiştirilmesi gereken alışkanlıkların başında ise kafein tüketimini kontrol altına almak geliyor. Çay, kahve ve enerji içecekleri diüretik etki göstererek vücuttan su atılımını artırır. Serinlemek amacıyla tüketilen soğuk kahve ve çaylar, farkında olmadan daha fazla su kaybetmenize ve sıvı ihtiyacınızın artmasına neden olabilir. Bu nedenle yalnızca içeceğin soğuk olmasına değil, sağlık açısından faydalı olup olmadığına da dikkat edilmelidir. Bir diğer önemli nokta ise ağır ve yağlı yemeklerden uzak durmaktır. Ayrıca büyük porsiyonlar halinde tüketilen ağır yemekler metabolik ısı üretimini artırdığı için özellikle çok sıcak havalarda halsizlik ve yorgunluk hissine yol açabilir. Bu nedenle yaz aylarında hafif salatalar, yoğurtlu sebze yemekleri ve ızgara seçenekleri daha sağlıklı tercihler arasında yer almaktadır" dedi.