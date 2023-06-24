Sıcak havalarda o hastalıklara dikkat! Özellikle bu iki grup için...

Sıcak havalarda tansiyon ve kalp rahatsızlığı bulunan bireylerin dikkatli davranmaları gerektiğini, aksi takdirde daha büyük sağlık problemleriyle karşı karşıya kalınabileceğini belirten Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, "Havaların ısınmasıyla birlikte, özellikle yaz aylarında en çok dikkat edilmesi gereken iki hastalık grubumuz var. Birincisi tansiyon hastaları, ikincisi kalp yetmezliği hastalarıdır. Özellikle sıcak havalarda vücut ısısı artar. Vücudun bu artışa karşı mücadele edebilmesi için, kan damarları genişler. Damar genişlemesinden dolayı kan basıncı düşebilir, baş dönmesi, bayılma ve hatta kalp krizi gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bundan dolayı sıcak havalarda bol su tüketmek, mümkünse güneş ışınlarından kaçınmak, hafif yemekler tüketmek ve egzersiz yapmak gerekir. Kalp yetmezliği olan hastalarımız da ise durum farklıdır.