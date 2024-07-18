Sıcak havalarda ölümcül risk! Basit bir baş ağrısı demeyin...

Sıcaklıklarla birlikte nem oranının da artmasının ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceği ifade edilirken Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Meral Mert de başta kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler olmak üzere vatandaşlara uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Mert, sıvı tüketimi, ilaç kullanımı, tansiyon ve şeker kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini belirtirken kıyafet seçimi gibi birçok noktanın sıcak havalarda önem taşıdığına vurgu yaptı.





"ŞEKER, TANSİYON TAKİBİ YAPMALIYIZ"

Sıcak havaların insan sağlığına etkileri üzerine konuşan Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meral Mert, "Hava durumu, sağlığımızı, metabolizmamızı, günlük hayatımızı etkiliyor. Güneşin en yüksek olduğu öğlen saatlerinde mümkünse açık havada güneş atında gezmek, iş, egzersiz yapmak gibi işlerden sakınmak, bu tip faaliyetlerimizi biraz daha sabah ve akşam saatlerine kaydırmamız gerekiyor. Sıvı tüketimimizi de terleme düzeyimize göre artırmak lazım. Uygun kıyafetler giymeyi tercih edeceğiz. İlla güneş altındaysak şapka gibi koruyucu kıyafetlerimizi de alacağız. Klimanın altında saatlerce durmak, çok soğukta uzun süre durmak, baş, kas ağrıları ve değişik sağlık sorunlarına yol açabilir. Şeker, kalp, akciğer, böbrek hastalarımız var, yaşlılarımız, gebelerimiz, bebeklerimiz var, hepsinin sağlık açısından dikkat edeceği ayrı noktalar var. İlaçlarımızı doğru ısılarda koruyacağız, etkinliği kaybolmasın, aşırı sıcak altında durmayacak. Tatile gittik, güneşin altına koymayacağız. Nemlendiği zaman zaten rengi değişir, buna izin vermeyeceğiz. Saklamak için genellikle 4-8 derece bunlar için uygundur. İnsülin kullanan hastalarımız için ayrı bir uyarıya ihtiyaç var. Aşırı sıcaklarda insülinin etkinliği kaybolabildiği gibi, insülin yaptınız, sıcak havaya çıktınız, mesela yürüyorsunuz çok daha hızlı etki eder, hipoglisemi için yatkınlıklarımız artar, dikkat etmemiz lazım. Şeker takibimizi yapmamız lazım, tansiyon hastalarımız için son derece önemli, tansiyonumuz sıvı kaybına bağlı düşme eğilimindedir. Tansiyonlarımızı takip edeceğiz, bütün herkes için önemli" dedi.