Sıcak havalarda susuzluğu bitiriyor! Aynı zamanda serinleten o besin...

Diyetisyen Buket Ertaş Sefer, yazın terleme ve su kaybıyla sıvı ihtiyacının daha da artığını söyledi. Ertaş, "Vücudun bütün hücrelerinin sağlıklı çalışabilmesi için belli bir su yüzdesine sahip olması gerekir. Halsizlik, yorgunluk, eklemlerde ağrı, baş ağrısı, kabızlık, hatta anlam verilemeyen yemek yeme isteğinin dahi kaynağının susuzluk olabilir. Sıcak günlerde susuzluğumuzu tabii ki bol su ve mineralli su ile gidermeliyiz. Fakat var olan suyu muhafaza etmek ve hatta katkıda bulunmak için doğru gıdaları tercih etmek şart" dedi.

Öncelikle vücudun sıvı kaybını hızlandıracak kafeinli içeceklerin tüketiminin azaltılması gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Ertaş Sefer, "Diüretik olarak tanımladığımız içecekler vücuttan idrar çıkışını artırır. Bu sayede sıvı tüketildiği düşünülse de aslında sıvı kaybına neden olur. Bununla birlikte bir diğer önemli konu da fiziksel aktivite. Fiziksel aktivite sırasında solunumun hızlanmasıyla su kaybı artacaktır. Bu nedenle özellikle spor yapılan günlerde su ve mineralli su tüketimini çok iyi kontrol etmek gerekir" diye konuştu.