Sıcak havalarda yapılan en büyük hata! Kalbe ekstra yük bindiriyor...

Sıcak havaların kan damarlarının genişlemesine ve kan basıncının düşmesine de neden olduğuna işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Karaca, "Özellikle tansiyon ilacı kullanan bazı kalp hastaları için bu durum tehlikeli derecede düşük kan basıncı seviyelerine yol açarak baş dönmesine ve bayılmaya neden olabilir. Kalp hastaları, sıcak çarpmasına daha duyarlıdır. Kafa karışıklığı, kalp atım hızında artış ve bayılma gibi semptomlar yaşanırsa, acil tıbbi müdahale yapılmadığı takdirde hayati tehlike oluşabilir" diye konuştu.

KALP HASTALARINA ÖNERİLER

Kalp hastalarının önlem alarak sıcak havanın getirdiği riskleri daha iyi yönetebileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Karaca, dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlattı:

"Susuz kalmayın: Sıcak yaz günlerinde vücut, normalden sıvı ve elektrolit kaybeder. Yani her zaman tüketilen sıvı miktarından daha fazlasına ihtiyaç vardır. 'Günde 2-2.5 litre sıvı tüketin' kuralı, aşırı sıcak havalar için anlamını yitirmektedir. Çok sıcak havalarda bu miktarın da üzerine çıkılabilir. Terleme sebebiyle çok daha fazla miktarda sıvı kaybedildiği için kadınlar günde yaklaşık 11.5 bardak (2.7 litre), erkekler ise 15.5 bardak (3.7 litre) sıvı tüketmelidir. Ancak günlük sıvı ihtiyacı ortam sıcaklığı, fiziksel aktivite düzeyi, genel sağlık durumu, yaş ve vücut ağırlığına göre değişkenlik göstermektedir.

Güneşten kaçının, saat 10-16 arasında dışarıda olmayın: Sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde (10:00-16:00) dışarıda olmayın ve yorucu aktivitelerde kaçının. Bu saatlerde mutlaka dışarı çıkmanız gerekiyorsa gölgeli alanlarda kalın ve serin ortamlarda sık sık mola verin. Kendinizi güneşten korumak için geniş kenarlı bir şapka takın. Sıcaklığa bağlı hastalık riskini değerlendirmek için hem sıcaklık hem de nem seviyelerini dikkate alan günlük hava durumu bildirimlerini takip edin.