Sıcaklar kalbinizdeki tehlikeyi tetikleyebilir dikkat! Uzmanı uyardı: Sağlıklı bir kalp için 11 kural





GÖĞÜS AĞRISI VE NEFES DARLIĞI GELİŞEBİLİR

Yaz sıcakları her insan için problem oluşturabileceğini belirten Uz. Dr. Nuri Cömert, "Kalp; özellikle 50 yaş üzeri, aşırı kilolu ve kalp rahatsızlığı bulunan kişiler için tehlikeli olan sıcak havalarda normal vücut sıcaklığını korumak için çalışır. Terleme ve derinin sıcaklığı vücuda eşit dağıtma çabası temel olarak bunu sağlar. Bu çaba kalp hızını artırır ve kan basıncının düşmesine neden olarak kardiyovasküler sisteme ( kalp ve damar sistemi) ek bir yük bindirir. Bu yük bilinen kalp hastalığı olan kişilerde belirtilerin kötüleşmesine neden olabilir. Örnek olarak kalp damar hastalığı olan bir insanda göğüs ağrısı başlayabilir ya da kalp yetersizliği olan birinde nefes darlığı gelişebilir veya artabilir. Gün içinde sıcaklıktaki büyük değişiklikler de kalp krizlerinin aniden artmasına neden olabilir" dedi.