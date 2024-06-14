Sıcaklardaki yeni tehlike! "Vücut ısınızın ayarı bozulabilir"



Aşırı sıcakların vücudun termoregülasyon sistemini etkilediğine dikkati çeken Gencer, böyle bir durumda ortaya çıkan sıcak çarpmasının çok tehlikeli bir tıbbı sorun olduğunu söyledi. Çok sıcak havalarda uzun süre kalındığında ve nemli ortamlarda uzun süre çalışıldığında vücudun termoregülasyon sisteminin düzeni bozulabildiğini kaydeden Gencer, "Vücut gereğinden fazla ısınabiliyor. Bu da hayati tehlike oluşturabilecek kalp ve bilinç sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle yaşlı hastalar, kronik rahatsızlıkları bulunanlar, ağır spor egzersizi yapanlar ve sıcak havada çalışanlar fazla ter kaybederek termoregülasyon seviyesini bozabiliyorlar. Vücut ısısı çok yükseldiğinde beyin işlevlerini bozacak kadar ısınıyor. Bilinç bulanıklığı, kalp hızlı atmaya, böbrekler iyi çalışmamaya başlıyor ve bünye bir çeşit şok tablosu yaşıyor. O bilinç bulanıklığı komaya kadar gidip ciddi hayati sorunlar ortaya çıkarabiliyor" dedi.