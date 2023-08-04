Sıcaklık o hastalığı da tetikliyor! Özellikle yemek pişirirken yapılan bu hata...

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte en sık görülen sağlık sorunlarından birinin besin zehirlenmesi olduğunu söyledi.

Bir organizmanın ya da toksinlerin yerleştiği gıdanın, sindirim yoluyla alınması sonrası vücudun verdiği tepkinin besin zehirlenmesi olarak tanımlandığını dile getiren Çelik, bu durumun söz konusu gıdanın hazırlanması, üretimi, taşınması, pişirilmesi ve saklanması gibi farklı aşamalarda gelişebildiğini anlattı.

Çelik, gıdanın tadının, şeklinin, kokusunun değişmesinin bozulma olduğunu gösterdiğine işaret ederek, "Bozulma gerçekleşen gıdayı tüketen kişide yaklaşık bir iki saat sonra bulantı, kusma olabilir ve bu durum ishalle devam edebilir. Bu belirtiler incelendiğinde, açıkta kalan, son kullanma tarihi geçen bir yiyeceğin tüketildiğine ulaşılıyor. O zaman besin zehirlenmesi açısından sorguluyoruz." diye konuştu.