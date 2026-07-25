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Sıcakta egzersiz yaparken sakın o hataya düşmeyin! Kalbi ve damarları koruyan kritik saatler açıklandı

Yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle birçok kişinin egzersizi bıraktığını belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ağırman, bunun önemli sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Egzersizin doğru saatlerde ve uygun koşullarda yapılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ağırman, “Yazın sıcak hava nedeniyle hareketi bırakmak yerine egzersizi doğru planlamak gerekiyor. Düzenli yürüyüş, kas ve kalp sağlığını korumanın en etkili yollarından biridir” dedi.

Giriş Tarihi: 25.07.2026 09:25 PAYLAŞ ABONE OL

Yaz sıcaklarıyla birlikte egzersizi tamamen bırakmak, sağlığınız için düşündüğünüzden daha büyük riskler oluşturabiliyor. Sıcak havalarla birlikte egzersiz alışkanlığını askıya almak yerine doğru zaman ve doğru yöntemle hareket etmeye devam edilmesi gerektiğini söyleyenFiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ağırman, yaz aylarında yapılan bilinçli egzersizin hem kalp ve damar sağlığını koruduğunu hem de kronik hastalık riskini azalttığını belirtti. Prof. Dr. Ağırman, "Yazın egzersizden vazgeçmeyin. Sabah ve akşam saatlerini tercih ederek güvenli şekilde hareket etmeye devam edin" ifadelerini kullandı.

YAZ AYLARINDA EGZERSİZ BIRAKILMAMALI Yaz sıcaklarının egzersiz yapmaya engel olmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ağırman, "Sıcak hava nedeniyle egzersizi tamamen bırakmak doğru bir yaklaşım değil. Doğru planlama yapıldığında yaz aylarında da güvenli ve sağlıklı şekilde egzersiz yapılabilir. Haftanın beş günü, 20 ila 30 dakika sürecek hafif ve orta tempolu yürüyüşler hem kas-iskelet sistemi hem de kalp-damar sağlığı açısından önemli faydalar sağlar. Bu süreyi gün içinde iki ayrı seansa bölmek de mümkündür" dedi.