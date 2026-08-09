Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Sigara tüketimi beyni bozuyor! Nöroloji uzmanı uyardı: Hafıza merkezini adım adım inceltiyor!

Sigara tüketimi beyni bozuyor! Nöroloji uzmanı uyardı: Hafıza merkezini adım adım inceltiyor!

Sigara, yalnızca akciğer ve kalp sağlığını değil beyin yapısını da olumsuz etkiliyor. 504 kişinin MR görüntülerinin incelendiğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Mehmet Demir, “Araştırma, tütün kullanımının beyin korteksini incelttiğini ortaya çıkardı. Bu da demans riskini artırıyor. Üstelik gençlerin beyinlerini bozuyor” dedi

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, tütün kullanımının beynin en dış tabakası olan 'Serebral korteks'te ölçülebilir düzeyde incelmeye neden olduğunu ortaya koydu. Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Demir, bu tehlikeye dikkat çekerek, şu önemli bilgileri paylaştı: "Hafıza, dikkat, dil ve muhakeme gibi üst düzey bilişsel işlevlerin merkezinde yer alan korteksin incelmesi, bilişsel gerileme ve demans riski açısından önemli bir biyobelirteç."

504 KİŞİNİN MR'I İNCELENDİ

Bu alandaki en güçlü bilimsel kanıtlardan birinin 504 kişinin beyin MR görüntülerinin incelendiği çalışma olduğunu belirten Uzm. Dr. Demir, araştırmada sigara kullanımının özellikle ön frontal bölgelerde belirgin olmak üzere yaygın kortikal incelmeyle ilişkili bulunduğunu ifade etti. Sonraki çalışmaların da ön frontal bölgeler, insula ve erken Alzheimer hastalığında atrofi görülen alanlarda benzer sonuçlar ortaya koyduğunu söyleyen Uzm. Dr. Demir, son yıllarda kullanılan genetik temelli 'Mendelyen Randomizasyon Yöntemleri'nin de sigara kullanımının gri madde hacminde azalmaya neden olduğuna dair güçlü kanıtlar sunduğunu belirtti.