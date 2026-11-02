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Sık sık hastalanan çocuklar için kritik uyarı! Bu belirtiler varsa beklemeyin

Okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda hastalık vakaları da artış gösteriyor. Özellikle kreşe ve okula giden çocuklar, yıl boyunca defalarca burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi şikayetlerle karşı karşıya kalabiliyor. Çocuklarının sürekli hastalanmasından endişe duyan aileler ise bunun bağışıklık sistemiyle ilgili bir soruna işaret edip etmediğini merak ediyor. Peki, çocukların sık hastalanması ne zaman normal kabul ediliyor, hangi belirtiler tehlikeye işaret ediyor? İşte dikkat edilmesi gerekenler.

İHA Giriş Tarihi: 02.11.2026 09:44 PAYLAŞ ABONE OL

Okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülmeye başlıyor. Özellikle kreşe ve okula giden çocuklarda burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi şikâyetler yıl içerisinde birçok kez tekrarlanabiliyor. Bu durum ailelerde çocuklarının bağışıklık sisteminin yeterince güçlü olup olmadığı konusunda endişeye neden oluyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Erkan Altuncu, çocukluk döneminde sık enfeksiyon geçirilmesinin çoğu zaman bağışıklık sisteminin mikroorganizmalarla karşılaşma sürecinin bir parçası olduğunu, ancak bazı belirtilerin altta yatan sağlık sorunlarına işaret edebileceğini ifade etti.



KREŞE VE OKULA GİDEN ÇOCUKLAR DAHA SIK HASTALANABİLİYOR

Çocukların özellikle yaşamın ilk yıllarında farklı virüs ve bakterilerle daha sık karşılaştığını belirten Uzm. Dr. Mehmet Erkan Altuncu, kreş ve okul ortamlarında yakın temasın enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırdığını söyledi. Uzm. Dr. Mehmet Erkan Altuncu, "Çocukların bağışıklık sistemi gelişimini sürdürürken farklı mikroorganizmalarla karşılaşır. Özellikle kreşe başlayan, okul çağında olan veya kardeşleri bulunan çocuklarda enfeksiyon sıklığı artabilir. Bu nedenle bir çocuğun yıl içerisinde birkaç kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi tek başına bağışıklık sisteminde bir sorun olduğunu göstermez" dedi.