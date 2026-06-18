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Sınav kaygısını artıran gizli tuzak ortaya çıktı! Çoğu öğrenci fark etmiyor

Üniversite sınavına sayılı günler kala birçok öğrenci yoğun bir heyecan ve kaygı yaşıyor. Uzmanlara göre sınav kaygısını artıran en önemli nedenlerden biri ise çoğu öğrencinin farkında olmadan düştüğü bir tuzak: Sonuca aşırı odaklanmak. “Ya kazanamazsam?”, “Ya istediğim bölüme yerleşemezsem?” gibi düşünceler öğrencilerin dikkatini mevcut çalışmalarından uzaklaştırırken, kaygı seviyesinin yükselmesine neden olabiliyor.

GiriÅŸ Tarihi: 18.06.2026 11:59 PAYLAŞ ABONE OL

Yaklaşan üniversite sınavı, öğrenciler kadar ailelerde de heyecan oluştururken, sınav kaygısı bu dönemin en sık karşılaşılan sorunları arasında yer alıyor. Klinik Psikolog Elif Pehlivan, öğrencilerin sonuç odaklı düşünmek yerine sürece odaklanmasının kaygıyı yönetmelerine yardımcı olacağını belirtti. Pehlivan, "Belirli düzeyde kaygı normaldir. Ancak kaygı yükseldikçe öğrenciler ders çalışmak yerine 'Ya başarısız olursam?', 'Ya sınavı kazanamazsam?' veya 'Ya ailemi hayal kırıklığına uğratırsam?' gibi düşüncelere odaklanabiliyor" dedi.

SONUCA DEĞİL SÜRECE ODAKLANIN Sınav kaygısının en önemli nedenlerinden birinin sonuca aşırı odaklanmak olduğunu belirten Pehlivan, "Sonuç tamamen kontrol edilemeyen ve belirsizlikler içeren bir alan. Belirsizlikleri kontrol etmeye çalışmak ise kaygıyı besleyen bir durum. Bu nedenle öğrencilerin dikkatlerini sonuca değil, sürece yönlendirmeleri gerekiyor. 'Ya başarısız olursam?' yerine 'Şu an yapabileceğim en doğru şey ne?' sorusuna odaklanmaları daha sağlıklı olacaktır" diye konuştu. Öğrencilerin kaygıyı tamamen yok etmeye çalışmaması gerektiğini de vurgulayan Pehlivan, "Hiç kaygı yaşamamalıyım düşüncesi gerçekçi değildir. Önemli olan kaygıya rağmen hareket edebilmektir. 'Kaygılıyım ama yine de elimden geleni yapabilirim' düşüncesi, öğrencinin odağını kaygısından alıp yapabileceklerine yönlendirir" ifadelerini kullandı.