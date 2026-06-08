Sınava günler kala bu hatayı yapmayın! Kaygıyı artıran alışkanlıklar açıklandı



SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI ÖNEMLİ

Düzenli uyku, dengeli beslenme ve fiziksel aktivitenin sınav döneminde ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Psikolog Özlem Çalhan Özel, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hem zihinsel hem de fiziksel dayanıklılığı artırdığını söyledi. Olumsuz düşüncelerin fark edilerek daha gerçekçi düşüncelerle değiştirilmesinin de kaygıyla mücadelede etkili olduğunu belirten Psikolog Çalhan Özel, "Kesin başarısız olacağım" düşüncesi yerine "Hazırlığımı yapıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklindeki düşüncelerin öğrencinin kendisini daha güçlü ve kontrollü hissetmesine yardımcı olacağını ifade etti.



Sınav öncesinde yapılacak nefes egzersizleri ve gevşeme çalışmalarının bedensel belirtilerin kontrol altına alınmasını desteklediğini, derin ve yavaş nefes almanın, dikkati ana odaklamanın ve olumlu iç konuşmalar yapmanın öğrencilerin daha sakin hissetmelerine katkı sağladığını belirtti.