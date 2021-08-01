Sinek ısırıklarına dikkat! Bu hastalıklara sebep oluyor...

Bu hastalıklar konusunda dikkat etmek oldukça önemli. Özellikle Asya kıtasında sıklıkla görülse de dünyanın birçok yerinde bu hastalıklar insanları tehdit ediyor. Kendinizi bu hastalıklardan nasıl koruyacağınız konusunda ise bilinçli olmak gerekiyor. Indian Express'ten Vikrant Shah ise tüm dünyadan insanları bu konuda uyarıyor.

Yüksek dereceli ateş, titreme, eklem ağrıları, ateşle ilişkili baş ağrıları gibi belirtiler, sivrisinekler tarafından yayılan hastalıklara, sıtma ateşinde bulunan bir parazit ve dang hummasında virüsler neden olabilir. Genellikle tropikal iklimlerde görülen dang humması, seyahat sırasında da sizlere bulaşabilir ve özellikle sivrisineklerle temas etme durumunda hastalığa yakalanma riskinizi oldukça artırır. Sıtmaya neden olan bu ajanlardan bazıları, chikungunya, insanlarda uzun yıllar boyunca hastalıklara neden olmuştur ve Zika Virüsü gibi nadir enfeksiyonlar ancak son zamanlarda tespit edilmiştir. Kentleşme, seyahat ve nüfus artışı, sivrisineklerin üreme potansiyelini artıran ve dolayısıyla büyük ölçekte hastalıklara neden olan faktörlerdir.

Açık havada çalışan kişiler, sivrisinek kaynaklı hastalıkların olduğu bölgelere seyahat eden kişiler, sivrisinek kaynaklı hastalıklardan herhangi bir enfekte numune ile laboratuvarlarda çalışan kişiler ve ayrıca sivrisinek kaynaklı hastalıklarla enfekte olan hastalara bakan sağlık çalışanları da enfekte olabilir. Burlaşma, derideki kesik ve hatta vücuttaki keskin yaralanmalar yoluyla gerçekleşebilir. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam sürmek için dikkatli olunmalı ve yeterince özen gösterilmelidir.

DANG HUMMASI

Bu hastalığa, dang virüsü neden olur. Enfeksiyondan üç ila on dört gün sonra semptomlar ortaya çıkabilir. Bu hastalık, yüksek ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı, kusma, kas ve hatta deri döküntüleri ile kendisini belli eder. İyileşme süresi iki ila yedi gün sürebilir. Dang humması, deri altında kanama ve hatta sürekli kusma gibi semptomları içeren hastalığın daha şiddetli bir formu olan dang hemorajik ateşine de dönüşebilir. Dang, bol sıvı içerek, susuz kalmayarak ve dehidrasyondan kaçınarak tedavi edilebilir. Ateşin düşmemesi durumunda hastanın hastaneye yatırılması ve tedavi görmesi gerekecektir.

CHİKUNGUNYA

Bu hastalık, enfekte sivrisineklerden insanlara bulaşan viral bir hastalıktır. Semptomlar ateş, yorgunluk, eklem ağrısı, baş ağrısı, kas ağrısı, eklem şişmesi ve döküntü içerebilir. Çoğu durumda, hastanın durumu bir hafta içinde iyileşir. Bununla birlikte, bazen bu eklem ağrısı aylar hatta yıllar sürebilir. Chikungunya'nın Zika ve dang ile bazı benzer belirtileri vardır ve semptomlar örtüşme eğiliminde olduğundan yanlış teşhise yol açar. Bu nedenle, bunun için kapsamlı bir teşhis gereklidir. Belirtileri göz ardı etmeyin. Bunun yerine derhal tıbbi yardım alın. Tedavi, bol sıvı tüketmeyi, yeterli su içerek susuz kalmamayı, sadece doktorun önerdiği ilaçları almayı ve dengeli beslenmeyi içerir.

SITMA

Bu hastalığa bir parazit neden olur. Parazit, enfekte sivrisineklerin ısırıkları yoluyla insanlara bulaşır. Sıtmadan muzdarip bir kişi ateş, titreme, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma, kas ağrısı ve yorgunluğu, terleme ve baş ağrısı gibi semptomlar yaşayabilir. Sivrisinek eğilimli alanlarda ihtiyati tedbir olarak bir sıtma ilacı alın. Bunu önlemek için; sivrisinek üremesini önlemek için kirli su birikimi kontrol altında tutulmalı ve tam kollu giysiler giyilmeden dışarı çıkılmamalıdır.

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