Sinsi ilerleyen bu hastalığa dikkat! Karaciğerinizden olabilirsiniz

Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, hepatitin belli başlı belirtileri olsa da bazen sinsi ilerleyebildiğini, bu yüzden de göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 27.07.2023 10:26 PAYLAŞ ABONE OL

İç Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Rıdvan Sivritepe, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü'ne özel açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Sivritepe, hepatitin herhangi bir nedenden dolayı karaciğerin iltihaplanması sonucu ortaya çıktığını belirterek, "Hepatit, çeşitli etkenler tarafından ortaya çıkabilir ve seyrine bağlı olarak akut (kısa süreli) veya kronik (uzun süreli) olarak gelişebilir. En sık görülen viral hepatit türleri Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D ve Hepatit E'dir. Hepatitin bazı türleri bulaşıcıdır ve hasta kişiden başka kişilere geçebilir. Hepatit B ve C gibi kan ve vücut sıvıları yoluyla bulaşan türler, özellikle korunmasız cinsel temas, ortak enjektör kullanımı, kontamine kan ürünleri ve anneden çocuğa geçiş gibi yollarla yayılabilir. Hepatit A ve E ise enfekte kişinin dışkısının ağız yoluyla alınmasıyla bulaşabilir, genellikle hijyen eksikliği ve kontamine su kaynakları ile ilişkilendirilir" diye konuştu.





"BAZI TÜRLERİ BULAŞICI OLABİLİR"

Hepatitin bazı durumlarda sinsi ilerlediğine dikkat çeken Doç. Dr. Sivritepe, şöyle devam etti:

"Hepatit genellikle karaciğer iltihabına bağlı olarak yorgunluk ve halsizlik, iştahsızlık ve kilo kaybı, bulantı ve kusma, karın ağrısı ve şişlik, idrar renginde koyulaşma, dışkının renginde açılma ve ciltte/gözlerde sararma belirtileri ile karşımıza çıkabilir. Ancak bazı durumlarda hiç belirti bile vermeyebilir. Hepatit tanısı, hastanın semptomlarına, tıbbi öyküsüne ve fizik muayenesine dayanarak konulur. Kan testleri, karaciğer fonksiyon testleri ve virüs varlığını tespit etmek için moleküler testler kullanılır. Yine biyopsi gibi ileri tetkikler, karaciğer hasarını ve iltihap derecesini değerlendirmek için yapılabilir. Sonuç olarak hepatit çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen karaciğerin iltihaplanmasıdır. Bazı türleri bulaşıcıdır ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir."