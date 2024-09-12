Sinsi ilerleyip ölüme götürüyor! Uzman açıkladı: “Belirtiler görüldüğü anda hemen hastaneye başvurulmalı…”

Kanser tanısı dünya genelinde her yıl 2 milyon, ülkemizde ise 20 bin kişiye konuyor. Beslenme düzeninin kötü olması ve obezitenin yaygınlaşması nedeniyle son yıllarda 50 yaş altındaki kişilerde görülme sıklığı gittikçe artmaya devam ediyor. Uzman ise, erken tedavinin hayat kurtaracağını belirterek düzenli kolonoskopi taraması yapılması gerektiğinin altını çizdi.



ERKEKLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül, konuyla ilgili konuştu. Doç Dr. Sümbül, kolon kanseri nedeniyle ölüm sıklığının ülkemizde 3.sırada olduğunu belirterek, "Bir bireyin tüm hayatı boyunca kolon kanseri olma riski yüzde 4'lerde. Bu erkeklerde yüzde 25 daha fazla. Kolon kanseriyle ilgili son dönemlerde obezitenin artışı ve beslenme şeklinin bozulmasıyla sıklık artmaya başladı. Biz 50 yaşından itibaren başlattığımız kolon kanseri tarama programlarını 45'li yaşlara gerilettik" ifadelerini kullandı.





20'Lİ YAŞLARDA GÖRÜLÜYOR

Kolon kanserinin sinsi bir hastalık olduğunu anlatan Doç. Dr. Sümbül, "Kolon kanseri erken tanındığı dönemde gerçekten tedavi edilebilen bir hastalık. Kemoterapi ve radyoterapiden faydalanıyoruz. Beslenme alışkanlıklarının bozulması risk faktörü oluşturuyor. Özellikle lifli gıdalardan uzak durulması, işlenmiş gıdaların tüketiminin artması vakaları arttırdı. 20'li yaşlarda dahi kolon kanserini görmeye başladık. Çok sinsi bir hastalıktır. Belirtiler görüldüğü anda hemen hastaneye başvurulmalı" diye konuştu.

Öte yandan İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hilmi Erdem Sümbül, vatandaşların spor yapmaları gerektiğini, hareketsiz yaşamdan uzak durulmasını istedi.