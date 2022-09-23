Sinsice ilerliyor, böbreklerinizi mahvediyor! İşte hiçbir belirti vermeyen o hastalık...

Erkelerde kadınlara göre 2 kat fazla görülen böbrek tümörlerinin erken evrede belirti vermemesi nedeniyle hastaların yüzde 25- 30'u geç safhada teşhis edildiğinin altını çizen Üroloji uzmanı Doç. Dr. İlter Alkan, "Bununla beraber, çoğu zaman başka hastalıklar nedeniyle yapılan ultrasonografi ya da bilgisayarlı tomografide böbrekteki tümör rastlantısal olarak fark ediliyor. Bu şekilde hastalık daha erken evrede teşhis edilebiliyor" dedi.

Böbrek tümörünün en sık görülen tümörler içinde erkeklerde 9, kadınlarda ise 14'üncü sırada yer aldığını vurgulayan Üroloji uzmanı Doç. Dr. İlter Alkan, erken tespit edildiğinde başarı şansının çok daha yüksek olduğunu belirtti.

"ERKEN EVRE BÖBREK TÜMÖRLERİNDE CERRAHİ BAŞARI ŞANSI ÇOK YÜKSEK"

Erken tespiti yapılan 7 santim altındaki tümörlerde yüzde 90-95'e kadar 5 senelik sağ kalım oranlarının olduğunu söyleyen Doç. Dr. İlter Alkan, evre 2 tümörlerde ise bu oranın yüzde 75-80 olduğunu belirtti. Doç. Dr. Alkan, "Genel olarak böbrek dışına yayılmamış tümörlerde sağ kalım oranı daha yüksek, bu yüzden erken teşhis çok önemli" şeklinde konuştu. Böbrek tümörlerinde şikâyetlerin genellikle ileri evrede ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. İlter Alkan, konuyla ilgili şunları anlattı:

"Böbrek tümörlerinin 3 bulgusu olabilir. Bunlar; idrarda kanama, yan ağrısı ve karın muayenesinde böbrek bölgesinde ele gelen kitledir. Ancak ne yazık ki bu yakınmalar ortaya çıktığında çoğu zaman hastalık ilerlemiş, hastaların yüzde 25-30'unda tümör yayılmış oluyor. İdrarda kanama başka nedenlerle (böbrek taşı gibi) olabildiği gibi böbrek tümörünün de bulgusu olabilir. İdrarda kanama bu nedenlerle mutlaka araştırılmalıdır. Doç. Dr. Alkan, böbrek tümörleri için bir tarama yöntemi olmamasına rağmen, erken teşhis için düzenli kontroller yapılmasının önemini belirtti.