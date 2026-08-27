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Sıradan bir halsizlik sanılıyor! Kalp tümörünün ilk belirtisi olabilir

Nefes darlığı, çabuk yorulma ve halsizlik çoğu zaman yoğun yaşam temposuna bağlanıyor. Ancak uzmanlar, özellikle yeni başlayan ve nedeni açıklanamayan bu şikayetlerin nadir görülen kalp tümörlerinin habercisi olabileceği konusunda uyarıyor. Kalbin içinde gelişen tümörler büyüdükçe kan akışını engelleyerek günlük yaşamı etkileyen ciddi belirtilere yol açabiliyor.

Giriş Tarihi: 27.08.2026 09:05 PAYLAŞ ABONE OL

Nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikâyetler çoğu zaman günlük hayatın temposuna bağlanabiliyor. Ancak nadir görülen kalp tümörleri de kalbin çalışma düzenini etkileyerek benzer belirtilere neden olabiliyor. Özellikle kalbin içinde gelişen bazı tümörler büyüdükçe kan akışını engelleyebiliyor ve hastalarda bacaklarda şişlik, nefes darlığı ve belirgin halsizlik gibi yakınmalar ortaya çıkabiliyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Korhan Erkanlı, yeni başlayan ve nedeni açıklanamayan bu tür şikâyetlerin basit kalp tetkikleriyle araştırılmasının erken tanı açısından önemli olduğunu belirtti.

KALP TÜMÖRLERİNİN ÇOĞU İYİ HUYLU Kalbin primer tümörlerinin oldukça nadir görüldüğünü belirten Prof. Dr. Erkanlı, bu tümörlerin önemli bir bölümünün iyi huylu olduğunu söyledi. İyi huylu tümörlerde cerrahi tedavinin yüz güldürücü sonuçlar verebildiğini belirten Prof. Dr. Erkanlı, ameliyat sonrasında tümörlerin yeniden ortaya çıkma ihtimalinin de oldukça düşük olduğunu ifade etti.