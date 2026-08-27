Sıradan bir halsizlik sanılıyor! Kalp tümörünün ilk belirtisi olabilir

Nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi şikâyetler çoğu zaman günlük hayatın temposuna bağlanabiliyor. Ancak nadir görülen kalp tümörleri de kalbin çalışma düzenini etkileyerek benzer belirtilere neden olabiliyor. Özellikle kalbin içinde gelişen bazı tümörler büyüdükçe kan akışını engelleyebiliyor ve hastalarda bacaklarda şişlik, nefes darlığı ve belirgin halsizlik gibi yakınmalar ortaya çıkabiliyor. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Korhan Erkanlı, yeni başlayan ve nedeni açıklanamayan bu tür şikâyetlerin basit kalp tetkikleriyle araştırılmasının erken tanı açısından önemli olduğunu belirtti.
KALP TÜMÖRLERİNİN ÇOĞU İYİ HUYLU
Kalbin primer tümörlerinin oldukça nadir görüldüğünü belirten Prof. Dr. Erkanlı, bu tümörlerin önemli bir bölümünün iyi huylu olduğunu söyledi. İyi huylu tümörlerde cerrahi tedavinin yüz güldürücü sonuçlar verebildiğini belirten Prof. Dr. Erkanlı, ameliyat sonrasında tümörlerin yeniden ortaya çıkma ihtimalinin de oldukça düşük olduğunu ifade etti.
KÖTÜ HUYLU TÜMÖRLER HIZLI İLERLİYOR
Kalbin kötü huylu tümörlerinin ise farklı bir klinik tablo oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Erkanlı, "Kötü huylu tümörler maalesef çok hızlı seyreden tümörlerdir. Cerrahi tedaviye ek olarak radyoterapi gibi tedavi süreçleri de gerekebiliyor" dedi. Bu hastaların tek bir branş tarafından değil, farklı uzmanlık alanlarının birlikte değerlendirmesiyle ele alınmasının önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Erkanlı, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi ve deneyimli kalp damar cerrahisi ekiplerinin ortak değerlendirmesinin tedavi başarısını artırabildiğini söyledi.
EN SIK GÖRÜLEN TÜR: MİKSOMA
Kalp tümörleri arasında miksomanın en sık karşılaşılan ve iyi huylu tümörlerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Erkanlı, bu tümörlerin kalbin içerisinde büyüyerek kan akımını engelleyebildiğini söyledi. Miksomanın oluşturabileceği belirtilere dikkat çeken Prof. Dr. Erkanlı, "Ayakta şişlik, nefes darlığı, çabuk yorulma ve erken yorulma gibi şikâyetler bunun ilk göstergeleri olabilir. İleri aşamalarda hasta nefes alamayacak hale kadar gelebilir" ifadelerini kullandı.
YENİ BAŞLAYAN NEFES DARLIĞINA DİKKAT!
Kalp tümörlerinin bazı durumlarda basit görüntüleme yöntemleriyle tespit edilebildiğini belirten Prof. Dr. Erkanlı, özellikle yeni ortaya çıkan nefes darlığı ve çabuk yorulma şikâyetlerinin araştırılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Erkanlı, "Basit bir EKO tetkikiyle bu tümörlerin tanısına ulaşmak mümkün olabiliyor. Bu nedenle yeni gelişen nefes darlığı veya erken yorulma gibi şikâyetleri olan kişilerin değerlendirilmesinde fayda var" dedi.
45 YAŞINDAN SONRA KONTROLLER İHMAL EDİLMEMELİ
Kalp sağlığının değerlendirilmesinde EKO ve EFOR testi gibi yöntemlerin kullanılabildiğini belirten Prof. Dr. Erkanlı, 45 yaşından sonra rutin kontrollerin önemine dikkat çekti. Bu tetkiklerin hastayı radyasyona maruz bırakmadığını ve uygulanmasının kolay olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erkanlı, özellikle ailede kalp tümörü öyküsü bulunan kişilerin kontroller konusunda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.