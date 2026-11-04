Sıradan bir sırt ağrısı sanılıyor! Akciğer kanserinin ilk belirtisi olabilir

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz, uzun süre devam eden ve nedeni açıklanamayan sırt ve omuz ağrılarının bazı akciğer kanseri türlerinin belirtisi olabileceğini ifade etti.

İliaz, özellikle akciğerin üst bölümünde gelişen tümörlerin omuz, sırt ve kola yayılan ağrılara neden olabildiğini aktardı.

İliaz, her sırt ve omuz ağrısının kanser anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Ancak belirgin bir neden olmadan ortaya çıkan, giderek şiddetlenen ve tedaviye rağmen geçmeyen ağrıların ihmal edilmemesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Akciğer kanserinin her zaman öksürük, nefes darlığı veya kanlı balgam gibi solunum sistemi belirtileriyle ortaya çıkmadığına dikkati çeken İliaz, bazı hastalarda ilk şikayetin sırt, omuz veya kol ağrısı olabileceğini belirtti.

Özellikle uzun süre geçmeyen ve giderek artan ağrıların kas veya eklem rahatsızlıklarıyla karıştırılabildiğini aktaran İliaz, bu durumun bazı hastalarda tanının gecikmesine yol açabileceğini vurguladı.