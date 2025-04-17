Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı sadece kalp krizi değilmiş! Uzmanlar uyardı: Her 2 kişiden biri hastaneye bile ulaşamıyor!

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, aort damarın yırtılmalarının ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirterek, özellikle 40 yaş sonrası, yüksek tansiyon veya aort kapak sorunu olan bireylerin yılda bir tomografi çektirmesini önerdi. Prof. Dr. Köksal, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği aort yırtılması üzerinden örnek vererek, bu gibi ani gelişen damar yırtılmalarında erken tanı ve düzenli takip ile hayat kurtarılabileceğini vurguladı.

Giriş Tarihi: 17.04.2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 11:41 PAYLAŞ ABONE OL

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği aort diseksiyonu, halk arasında bilinen adıyla ana atardamar yırtılması, toplumda sık görülmeyen ancak hayati tehlikesi yüksek bir kalp damar hastalığına dikkat çekti. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, aort yırtılmalarının ani ölümlerin önemli bir nedeni olduğunu belirterek, özellikle kontrolsüz yüksek tansiyonu, aort kapak problemi ve genetik yatkınlığı olan bireylerin yılda en az bir kez tomografi ile takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

ORTA YAŞ GRUBU EN RİSKLİ DÖNEM Aort diseksiyonu yani ana atardamarda yırtılmanın, kalp cerrahisinin karşılaştığı en acil durumlardan biri olduğunu belirten Prof. Dr. Köksal, bu hastaların ancak yarısının hastaneye ulaşabildiğini, ameliyat olanların ise yalnızca yarısının hayatta kalabildiğini ifade etti. "Bu yırtıkların temelinde genellikle aortada genişleme yani anevrizma ile birlikte kontrolsüz yüksek tansiyon yer alır. Sırrı Süreyya Önder örneğinde olduğu gibi, daha önce 4.7 cm gibi sınırda ölçülen bir aort çapınız varsa ve kontrolsüz yüksek tansiyonunuz mevcutsa, risk çok yüksektir" dedi.