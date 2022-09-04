Sırt çantasını yanlış takmak: Çocuklarda omurga bozukluğuna yol açıyor...

ASKILAR EŞİT BOYDA OLMALI

Doç. Dr. Köroğlu, "postacı çantası" olarak da bilinen tek omuzda taşınan çantaların yerine sırt çantalarının tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çocuklarımız genellikle sırt çantalarını da tek omuzda taşıyabiliyor. Fakat tek taraflı yüklenme yapıldığında omurgada bir tarafa doğru eğilme yaşanabiliyor. Bu nedenle çanta iki omuza takılmalı, askıları da geniş, sağlam olmalı." uyarısında bulundu.

Sırt bölümünde ve omuz kısmında destekleri bulunan çantaların tercih edilmesinin yararlı olacağını da aktaran Köroğlu, şunları kaydetti:

"Ağır çantalar aynı zamanda vücut ağırlığının arkaya doğru gitmesine ve vücudun kendini dengeleyebilmesi için omuzların öne doğru düşmesine neden oluyor. Bu hem düşme riskini arttırıyor hem de omurgada birtakım şekil bozukluklarına neden olabiliyor. Yanlış çanta taşıma, kamburluk, skolyoz gibi rahatsızlıklara, bel, boyun, sırt ağrılarına yol açabiliyor.

Sırt çantasının askıları eşit boyda olmalı, çanta sırta tam yapışacak şekilde ayarlanmalı. Sırtla çanta arasında boşluk kalmamalı, arkaya doğru kaymamalı veya kalçaya kadar inmemeli. Çanta taşıma süresi de mümkün olduğunca az tutulmalı, çocuklar uzun süre ayakta kalmak zorundaysa çantasını çıkarıp bir yere koymalı.