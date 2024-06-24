"Sırtım ağrıyor" cümlesine dikkat! Omurganızdaki tehlike çanları...

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonu Uzmanı Dr. Fatma Şeker, skolyoz tedavisinde eğrilik derecesine göre farklı tedavi yöntemleri uygulandığını belirtti. Açıklamaya göre, omurganın 10 dereceden fazla oranda eğriliği olarak tanımlanan skolyoz hastalığı, bebeklikten yetişkinliğe kadar farklı nedenlerle ortaya çıkabiliyor.

AA Giriş Tarihi: 24.06.2024 12:33 PAYLAŞ ABONE OL

Yapısal anatomik bozukluklar, travmalar, tümörler, kalça ve ayak deformiteleri, bel fıtığı, kas hastalıkları ve nörolojik rahatsızlıklar, skolyozun sebepleri arasında yer alıyor. 10-18 yaş aralığında ortaya çıkan ve nedeni tam olarak bilinmeyen "Adolesan İdiopatik Skolyoz" ise en sık rastlanan skolyoz tipi olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Fatma Şeker, skolyozun çeşitli tedavi yöntemleri olduğunu kaydederek, "Boy uzaması devam eden hastalarda 20 derecenin altındaki skolyozlar, erken teşhis edilirse fizik tedavi ve hastaya özel egzersiz programıyla tedavi edilebilir. Ancak 20 derece üzerindeki vakalarda, korseleme tedavisi ek olarak uygulanır. Skolyoz derecesi 40'ın üzerindeyse, genellikle cerrahi müdahale gerekir." ifadelerini kullandı. Skolyozlu hastalarda, genellikle eğrilik dışında başka belirtilerin görülmediğini belirten Şeker, düşük seviyeli skolyozların farklı nedenlerle yapılan muayene ve grafilerde hekimler tarafından tespit edildiğini aktardı.