Sırttaki o ağrı kalbin bittiğinin göstergesi! En erken belirtileri arasında…

Kalp krizinin en erken belirtilerini ise uzmanlar paylaştı. Kötü beslenme seçimleri ve şanssız genetik arasında, kalp hastalığı için pek çok tetikleyici vardır.
Kalp krizi çok ciddi bir rahatsızlık olup kişinin hayatını kaybetmesine neden olabilir. Herhangi bir ciddi durumda olduğu gibi, kalp hastalığı erken teşhis edildiğinde tedavi edilmesi daha kolaydır, bu da semptom farkındalığını ön planda tutar.
Neyse ki, Profesör Anthony Mathur kalp krizinin en erken belirtilerini anlattı. "Bu [aşağıdaki] semptomların tümü çok dolaylı olabilir, ancak olağandışı, ısrarcı ve müdahaleci iseler en kısa sürede tıbbi yardım almanız önemlidir" dedi.
DÜZENSİZ KALP ATIŞI
Kalp hastalığı söz konusu olduğunda semptomların en belirgin olduğu bölge göğsünüz olsa da, Profesör Mathur tam olarak neye bakılması gerektiğini açıkladı.
Egzersizle ilgili olmayan aralıklı olarak hızlı ve düzensiz bir kalp atışı yaşarsanız, bunun atriyal fibrilasyon adı verilen bir duruma işaret edebileceğini söyledi.
GÖĞÜS AĞRISI
Bu bölgede egzersiz veya yürüme ile ortaya çıkan, ancak durduğunuzda geçen ağrı, anginaya işaret edebilir.
Angina, kalbinize kan sağlayan atardamarlarınızın daralması anlamına gelmektedir.
BACAK AĞRISI
Uzman, yürürken meydana gelen kramp şeklindeki bacak ağrılarının, bacaklarınıza kan sağlayan atardamarlarınızın daralmasına işaret edebileceğinin altını çizdi.
ÇENE VE SIRT AĞRISI
Profesör Mathur, eforla ortaya çıkan ancak dinlenmeyle hafifleyen çene veya sırt ağrısıyla mücadele etmenin kalp hastalığının "erken bir göstergesi" olabileceğini söyledi.
ŞİŞMİŞ BİLEKLER
Uzmana göre normalden daha büyük ayak bileklerinin arkasında başka nedenler olsa da kalp hastalığını dikkate almak önemlidir. Şişlik kalıcıysa, ayakkabı giyemez hale geliyorsa veya cildin renginin solmasına neden oluyorsa, bunu özellikle ciddiye almanız gerektiğini ekledi.
AŞIRI YORGUNLUK
Şişmiş ayak bileklerine benzer şekilde, aşırı yorgunluğun da birçok farklı nedeni olabilir, ancak kalp hastalığı da dikkate alınmaya değerdir.
KALP SAĞLIĞINA FAYDALI YİYECEKLER
Kalp sağlığına faydalı bir diyet, sağlıklı yağlar, lif, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller içeren besinleri içermelidir. İşte kalp sağlığını destekleyen bazı besinler:
BALIK
Somon, uskumru, sardalye gibi yağlı balıklar omega-3 yağ asitleri açısından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, kalp ritmini düzenler, kan basıncını düşürür ve kan pıhtılaşmasını azaltır.
KURUYEMİŞLER
Doymamış yağlar, lif, E vitamini ve diğer besin maddeleri açısından zengin olan yemişler, kalp sağlığını destekler. Ancak, yemişler yüksek kalori içerdiğinden porsiyon kontrolü önemlidir.
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağı, doymamış yağlar içerir ve kalp dostu bir yağ kaynağıdır. Kolesterol düzeylerini düşürebilir, kan basıncını düzenleyebilir ve antioksidanlarla doludur.
TAM TAHILLAR
Kepekli tahıllar, tam buğday, yulaf ezmesi gibi tam tahıllar, lif, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Yüksek lif içeriği, kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir.
RENKLİ SEBZE VE MEYVELER
Brokoli, ıspanak, havuç, domates, kırmızı biber gibi renkli sebzeler, antioksidanlar ve lif açısından zengindir. Yaban mersini, çilek, portakal gibi meyveler de kalp sağlığı için faydalıdır.
KURU BAKLAGİLLER
Mercimek, nohut, fasulye gibi kuru baklagiller, düşük yağlı protein, lif ve mineraller sağlar. Kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilirler.
AZ YAĞLI SÜT ÜRÜNLERİ
Yağsız süt, yoğurt, peynir gibi az yağlı süt ürünleri, kalsiyum ve protein kaynaklarıdır. Sağlıklı bir kalp için tercih edilebilir.
TOHUMLAR
Keten tohumu ve chia tohumu, omega-3 yağ asitleri, lif ve antioksidanlar açısından zengindir. Kalp sağlığını desteklerler.
Beslenme konusunda kişisel ihtiyaçlarınıza ve sağlık durumunuza göre, bir beslenme uzmanından veya diyetisyenden destek almanız önemlidir. Onlar, sizin için en uygun beslenme planını oluşturabilir ve kalp sağlığınızı destekleyen besinleri size önerir. Genel olarak, kalp sağlığını desteklemek için aşağıdaki noktalara dikkat etmek faydalı olacaktır:
Tuz tüketimini azaltmak: Yüksek tuz alımı kan basıncını yükseltebilir, bu da kalp sağlığı için risk oluşturabilir. Hazır gıdaların ve işlenmiş ürünlerin tuz içeriğini kontrol etmek ve tuz eklemek yerine baharatlar ve otlarla yemekleri lezzetlendirmek önemlidir.
Şekerli yiyecek ve içecekleri sınırlamak: Aşırı şeker tüketimi obezite, diyabet ve kalp hastalığı riskini artırabilir. Şekerli içecekler yerine su, şekersiz çay veya taze sıkılmış meyve suyu tercih edebilirsiniz.
Kızartmalardan kaçınmak: Kızartılmış yiyecekler yüksek miktarda doymuş yağ ve trans yağ içerebilir. Bunun yerine ızgara, haşlama, fırında pişirme gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerini tercih edebilirsiniz.
Lifli besinlere odaklanmak: Yeterli miktarda lif almak, kolesterol düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir. Tam tahıllar, sebzeler, meyveler ve kuru baklagiller gibi lifli besinlere ağırlık vermek önemlidir.
Su tüketimine dikkat etmek: Yeterli miktarda su içmek, vücudun hidrasyonunu sağlar ve kalp sağlığını destekler. Günlük olarak yeterli miktarda su tüketmeyi hedefleyin.
Unutmayın, sağlıklı bir diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri kalp sağlığınızı desteklemek için önemlidir. Bununla birlikte, her bireyin ihtiyaçları farklıdır, bu yüzden kişiselleştirilmiş bir beslenme planı oluşturmak için uzman desteği almanız önemlidir.