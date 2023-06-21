Sırttaki o ağrı kalbin bittiğinin göstergesi! En erken belirtileri arasında…

Kalp krizi, kalp kasının bir bölgesinin aniden kan akışının kesilmesi sonucunda meydana gelen bir durumdur. Genellikle koroner arterlerin tıkanması veya daralması sonucunda oluşur. Koroner arterler, kalbi besleyen kan damarlarıdır ve tıkanıklık veya daralma, o bölgeye kanın yeterince ulaşamamasına neden olur. Bu da kalp kasının oksijen ve besin maddeleri almasını engeller ve hücrelerin ölümüne yol açar. Kalp krizinin en kısa sürede farkına varıp önlem almak büyük önem taşımaktadır.

Giriş Tarihi: 21.06.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 09:09 PAYLAŞ ABONE OL

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Kalp krizinin en erken belirtilerini ise uzmanlar paylaştı. Kötü beslenme seçimleri ve şanssız genetik arasında, kalp hastalığı için pek çok tetikleyici vardır.

Kalp krizi çok ciddi bir rahatsızlık olup kişinin hayatını kaybetmesine neden olabilir. Herhangi bir ciddi durumda olduğu gibi, kalp hastalığı erken teşhis edildiğinde tedavi edilmesi daha kolaydır, bu da semptom farkındalığını ön planda tutar.