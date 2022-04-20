Şişen ayaklara dikkat! Kalbiniz alarm mı veriyor?

İki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere 4 bölgeye ayrılan kalp, vücudunuzdaki tüm kan akışını yöneten hayati organların başında geliyor. Adeta tüm vücudunuz için oksijenin taşınması ve tüm hayati işlevlerin yürütülmesi için gereken kan akışını sağladığı için motor görevi görür denilebilir. Bu nedenle bu organda ortaya çıkan aksaklıklar, büyük sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.

"ÖDEMDEN DAHA FAZLASI"

Kalbin düzenli çalışıp çalışmadığının farkında olmak için birbirinden farklı yöntemler mevcut. Bunlardan birisi ise, ayaklarınızdan geçiyor. Ayak bileklerinizde, bacaklarınızda veya ayaklarınızda ortaya çıkabilecek şişmeler, basit bir ödemin ötesinde kalp sağlığı ile ilişkili olabilir. Bu nedenle antrenman, fazla yürüyüş veya oturma gibi günlük aktivitelerin bir sonucu olarak değerlendirilerek basite indirgenebilen bu şişmeler, aslında önemli bir sağlık sorunun erken teşhisini de kaçırmaya neden olabilir.

Ayaklarda ve bacaklarda ortaya çıkan şişlik sorunu, oldukça yaygındır. Bu şişliklere neden olabilecek birbirinden farklı sorunlar mevcut olsa da, dolaşım bozuklukları ortaya çıkıyor. Gece krampları ve kaşıntının yanı sıra bacaklarda şişkinlik ortaya çıkıyorsa dolaşım sistemindeki bozuklukların da ortaya çıkmasına neden oluyor.