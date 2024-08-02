Şişkinliği 10 dakikada bitiren yöntem! Diyetisyen açıkladı: "Çiğnerken..."



Günümüzde birçok kişinin glüten, laktoz veya lektin ile ilgili tolerasyon problemleri olduğunu hatırlatan Diyetisyen Gündüz, bu besinleri yedikten sonra sindirim sistemiyle ilgili sorunlar artıyorsa tanı konulması için doktor ile bu süreçte nasıl beslenileceğinin öğrenilmesi için de diyetisyen ile görüşülmesini tavsiye etti.



"YEMEK YERKEN OTURUN, AZ VE YAVAŞ YİYİN"

Yaşam tarzı değişiklikleriyle şişkinliğin azaltılabileceğini vurgulayan Diyetisyen Gündüz, "Beslenme günlüğü tutmak bu önlemlerden biridir. Birkaç hafta boyunca ne yiyip ne içtiğinizi ve bu besinlerden sonra yaşadığınız semptomları not etmeniz size ve bağırsaklarınıza iyi gelmeyen besinleri tanımanıza yardımcı olacaktır. Çatal ve kaşığı masaya bırakıp her lokmayı 30 defa çiğnemeye çalışmak gerek" dedi.