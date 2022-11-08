Şişkinlik şikayetiyle hastaneye gitti karaciğer hasarı çıktı! İlk belirtileri arasında bunlar da yer alıyor…

Siroz, karaciğerin düzgün çalışmasını engelleyen uzun süreli karaciğer hasarının neden olduğu karaciğer skarının tıbbi terimidir. Durumun ileri evrelerinde ortaya çıktığı için bazen "son dönem karaciğer hastalığı" olarak adlandırılır.

Siroz, organın önemli ölçüde yaralandığının bir göstergesi olma eğilimindedir ve herhangi bir belirgin semptomlara neden olmayabilir. Durumun bu aşamasında meydana gelen yaralar, karın boşluğunda belirgin bir asit birikimi ile karakterizedir.

Vaka çalışması raporunda şunlar belirtilmiştir "Son dönem sirozda asit, karında şişkinlik, bulantı ve kusma, erken doyma, nefes darlığı, alt ekstremite ödemi ve hareket kısıtlılığı gibi semptomlara neden olabilir. "Klinik olarak, dolu, şişkin bir karın, araştırıldığında asit tespit edebilir." Asit, karın astarı ile karın organları arasındaki boşlukta sıvı birikmesini tanımlar.