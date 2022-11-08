Şişkinlik şikayetiyle hastaneye gitti karaciğer hasarı çıktı! İlk belirtileri arasında bunlar da yer alıyor…

Yağlı karaciğer hastalığı, çok uzun süre kendi haline bırakılırsa sağlığınızı da tehdit eden sonuçlara yol açabilir, bu nedenle uyarı işaretlerini erken tespit etmek çok önemlidir.
2013 yılında Archive of Canadian Family Physicians, son dönem sirozu olan bir hastaneye başvuran 79 yaşındaki bir vakayı açıkladı.
Yaşlı hasta, mide asidi şikayetiyle başvurduktan sonra ilaç tedavisi gördü, ancak ziyaretinden sonraki üç hafta içinde karaciğer fonksiyonunda hızlı bir düşüş ve semptomlarda artış görüldü.
Hastanın muayene sırasındaki semptomlarını anlatan araştırmacılar, "Genel iştahı azaldı ve ailesi onun için endişeliydi" şeklinde açıklama yaptı.
"Karnı belirgin şekilde şişmiş olan hastanın, elle muayenesinde ağrısı olmamasına karşın hassasiyet şikayeti var. Ayrıca orta derecede bilateral periferik ödemi var." Hasta erken tokluk ve kalıcı mide bulantısı yaşadığını belirtti, ancak kusma olmadı ve üç gün içinde bağırsak hareketi yaşamadı.
Bu işaretler, klinik muayeneler sırasında asit tespitine yardımcı olmak için değerli göstergeler olmuştur ve genellikle tedavi sürecinde doktorların kararını kolaylaştırmıştır. Karaciğer sirozunun kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, böbrekler ve iskelet sistemi gibi çeşitli organ sistemlerini etkileyebileceği yaygın olarak kabul edilmektedir.
Siroz, karaciğerin düzgün çalışmasını engelleyen uzun süreli karaciğer hasarının neden olduğu karaciğer skarının tıbbi terimidir. Durumun ileri evrelerinde ortaya çıktığı için bazen "son dönem karaciğer hastalığı" olarak adlandırılır.
Siroz, organın önemli ölçüde yaralandığının bir göstergesi olma eğilimindedir ve herhangi bir belirgin semptomlara neden olmayabilir. Durumun bu aşamasında meydana gelen yaralar, karın boşluğunda belirgin bir asit birikimi ile karakterizedir.
Vaka çalışması raporunda şunlar belirtilmiştir "Son dönem sirozda asit, karında şişkinlik, bulantı ve kusma, erken doyma, nefes darlığı, alt ekstremite ödemi ve hareket kısıtlılığı gibi semptomlara neden olabilir. "Klinik olarak, dolu, şişkin bir karın, araştırıldığında asit tespit edebilir." Asit, karın astarı ile karın organları arasındaki boşlukta sıvı birikmesini tanımlar.
Bu geri döndürülemez olsa da, durumu kötüleştirecek sağlık tehlikelerinden kaçınmak, hasarın artmasını önleyebilir ve yaşam beklentisini artırabilir. World Journal of Gastroenterology, genel olarak sirozlu hastaların yüzde 80'inin bir veya daha fazla ilgili üst gastrointestinal semptomuna sahip olduğu bildirildi.
Dergi şunları belirtiyor: "Bildirilen en yaygın üst gastrointestinal semptomları, hastaların yüzde 49,5'inde karında şişkinlik, yüzde 24'ünde karın ağrısı, yüzde 18,7'sinde geğirme ve yüzde 13,3'ünde ishal ve yüzde sekizinde kabızlıktır."