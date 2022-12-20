Şişkinlikten kabızlığa tüm bağırsak problemlerinin devası bu besinde! Haftada 2 defa...

Şişkinlik, gaz, kabızlık ve ağrı gibi birçok problemin oluşumunu azaltır. Ayrıca bağışıklık sistemi ile doğrudan ilişkili olduğundan genel sağlık durumu üzerinde de olumlu etki sağlar. Beslenme, stres, gereksiz antibiyotik kullanımı ve egzersiz gibi birçok etken bağırsak florasını etkiler. Özellikler fazla kilolu bireylerde ishal, kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi problemler sıkça karşılanır. Ufak gibi gözükse de bu problemler çözülmediği taktirde kronik yorgunluk, vitamin emiliminde problemler, fibromiyalji ve bazı otoimmün hastalıklar gibi birçok sağlık problemlerine de davetiye çıkarır.