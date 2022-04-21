Sivilcelerin kökünü kurutuyor! Her evde bulunan o ürün yetiyor!

Sivilce sorunu dendiğinde akla ilk gençler gelse de aslında çok daha geniş bir kitle bu durumdan etkilenmektedir. Yapılan araştırmalar yetişkin bireylerin sivilcelerden daha şikayetçi olduğunu göstermiştir. 11 ila 30 yaş arasındakilerin sivilceden etkilenme oranı yüzde 1 iken, 35 yaşından sonra bu oran yüzde 3' yükseliyor. Bu yazıda evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz sivilcelerden kurtulma yöntemlerini bulacaksınız.
BUZ KÜPLERİ
Akne alevlenmelerinde ideal bir tercih olan soğuk kompresyon, aknenin iltihabını almaya ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Buzu direkt olarak deriye uygulamak cilt yüzeyinde aşırı soğuktan dolayı yanığa neden olabilir. Bu nedenle havluya ya da beze sararak uygulamak daha doğru olacaktır. Bir dakikadan kısa sürelerle aralıklı olarak uygulanması önerilir.
ZEYTİNYAĞI
Sivilce oluşumunun altında yatan nedenlerin başında cildin aşırı yağ üretmesi gelmektedir. Hormonal bir sorun olan aşırı yağ üretimini cilde daha fazla yağ uygulayarak çözmek kulağa mantıksız gelse de aslında işe yarayan bir yöntemdir. Zeytinyağını cilde sürmenin mantığı ise sertleşen kirleri parçalamak ve üretilen yağı cilt yüzeyine eşit şekilde dağıtmaktır.
Zeytinyağı, içerisinde doğal vitaminler ve antioksidanlar barındırır. Bu nedenle cildinizin doğal dengesini ve güzelliğini korumasına yardımcı olur. Yüzünüzü yıkamadan önce birkaç damla zeytinyağını cildinize uygulayıp masaj yapın. Ardından yıkayarak kağıt havlu ile kurulayın.
SARIMSAK
Sarımsak anti-inflamatuar ve antimikrobiyal özellikleriyle varolan sivilceleri iyileştirirken, oluşmaya başlayan sivilcelerin de önüne geçer. Sarımsakta bulunan yağları ortaya çıkarmak için kabuğunu soyarak yüzeyinde hafif çektinler oluşturun. Ardından çıkan yağı doğrudan sorunlu bölgeye uygulayın. Gece boyunca bırakın ve sabah yıkayın. Bu sayede cilt yüzeyinin altına nüfuz ettiğinden emin olabilirsiniz.
YEŞİL ÇAY
Kalp krizini önlemekten kilo kaybetmeye yardımcı olmaya yararları saymakla bitmeyen yeşil çay, sivilce sorununu çözmeye de yardımcıdır. En etkili sonucu almak için yeşil çayı poşetinden çıkararak aloe vera veya balla karıştırın. Ardından yüzünüze maske olarak sürerek 20 dakika boyunca bekletin ve yıkayın.
Yeşil çayın etken maddelerinden biri olan epigallokateşin gallat, sivilce tedavisinde kullanılan bir çeşit asittir. Bu karışımı cildinize uygulamak hem sivilcelerin iyileşme sürecini hızlandıracak hem de cilt yüzeyinizi bakterilerden arındıracaktır.
ALOE VERA
Güneş yanıklarının tedavisinde kullanılan aloe vera, sivilce probleminin çözümünde de etkili bir maddedir. Anti-inflamatuar özelliği sayesinde cildi yatıştırır, tahriş ve yara izlerini azaltır, hızlıca iyileşmeye yardımcı olur. Akne izlerinin giderilmesinde de oldukça etkili olan aloe veranın günde birkaç kez sorunlu bölgeye uygulanması yeterlidir.
LİMON
Limon asit içerikli olduğundan sorunlu bir bölgeye uygulamak pek mantıklı gelmese de cilt lekeleri için uzmanlar tarafından da önerilmektedir. Sivilce lekelerinin üzerine limon suyu uygulamak, hem pratik hem de etkili bir yöntemdir. Pamuk yardımıyla aldığınız limon suyunu direkt olarak sorunlu bölgeye uygulayın ve ardından ılık suyla yıkayın. Cildinizin hızla düzeldiğini göreceksiniz.
KARBONAT
Her evde mutlaka dolabın derinliklerinde bir paket karbonat bulabilirsiniz. Yapmanız gereken ise çok basit. Su ile karıştırdığınız karbonatı macun kıvamına getirip yüzünüze uygulayın. 20 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın. Karbonat, alkali seviyesi nedeniyle cilt yüzeyinde kurumaya yol açabilir. Bu nedenle uygulamanın ardından nemlendirici bir krem sürülmesi tavsiye edilmektedir. Karbonatla hazırlayacağınız karışım kısa sürede sivilcelerin kurumasını sağlayacaktır.
ELMA SİRKESİ
Faydaları saymakla bitmeyen mucizelerin başında gelen elma sirkesi, asidik yapısıyla sivilcelerle savaşma konusunda oldukça etkilidir. Sivilcelerin dışarıdan tedavisi de oldukça etkili olabilir. Bu nedenle elma sirkesinin sivilce yüzeyindeki bakterileri öldürerek iyileşme sürecini hızlandıracağından emin olabilirsiniz. Ancak asit seviyesi yüksek olduğundan kullanmadan önce suyla seyrettiğinizden emin olmalısınız.
BAL
Antibakteriyel özelliği sayesinde bakterilerle savaşmakta oldukça etkili bir yöntem olan bal, sivilce sorununu kolayca çözüme kavuşturabilir. Sivilcelerin alevlenme dönemindeki ağrı ve kızarıklığı almada en hızlı yöntemlerin başında gelir. Ancak mutfağınızdaki balı kullanmadan önce doğal olduğundan emin olmanızda fayda var. İçeriğinde katkı maddeleri bulunan ballardan aynı etkiyi alamayabilirsiniz. Sorunlu bölgeye, gerekirse tüm yüzünüze balı sürün ve ardından 10 dakika bekletip durulayın. Uygulamayı pamuklu bir çubuk yardımıyla yapabilirsiniz.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hindistan Cevizi yağının hem cilde hem de saça iyi geldiği bilinen bir gerçek. İçeriğinde bulunan ve doğal bir antibakteriyel olan laurik asit sayesinde sivilce tedavisinde de etkilidir. Bakteri oluşumunu engelleyen antimikrobiyal, antifungal ve anti-inflamatuar özellikleriyle sivilce sorunu kolaylıkla ortadan kaldırır. Oda sıcaklığında katı halde bulunan hindistan cevizi yağı, elde ısıtıldığında sıvılaşır. Bu sayede sorunlu bölgeye masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Geceden yaptığınız uygulamayı sabaha kadar cildinizde emilmesi için bırakın ve sabaha farkı görebilirsiniz.