Sivilcelerin kökünü kurutuyor! Her evde bulunan o ürün yetiyor!

Sivilce sorunu dendiğinde akla ilk gençler gelse de aslında çok daha geniş bir kitle bu durumdan etkilenmektedir. Yapılan araştırmalar yetişkin bireylerin sivilcelerden daha şikayetçi olduğunu göstermiştir. 11 ila 30 yaş arasındakilerin sivilceden etkilenme oranı yüzde 1 iken, 35 yaşından sonra bu oran yüzde 3' yükseliyor. Bu yazıda evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz sivilcelerden kurtulma yöntemlerini bulacaksınız.

Akne alevlenmelerinde ideal bir tercih olan soğuk kompresyon, aknenin iltihabını almaya ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Buzu direkt olarak deriye uygulamak cilt yüzeyinde aşırı soğuktan dolayı yanığa neden olabilir. Bu nedenle havluya ya da beze sararak uygulamak daha doğru olacaktır. Bir dakikadan kısa sürelerle aralıklı olarak uygulanması önerilir.

ZEYTİNYAĞI

Sivilce oluşumunun altında yatan nedenlerin başında cildin aşırı yağ üretmesi gelmektedir. Hormonal bir sorun olan aşırı yağ üretimini cilde daha fazla yağ uygulayarak çözmek kulağa mantıksız gelse de aslında işe yarayan bir yöntemdir. Zeytinyağını cilde sürmenin mantığı ise sertleşen kirleri parçalamak ve üretilen yağı cilt yüzeyine eşit şekilde dağıtmaktır.

Zeytinyağı, içerisinde doğal vitaminler ve antioksidanlar barındırır. Bu nedenle cildinizin doğal dengesini ve güzelliğini korumasına yardımcı olur. Yüzünüzü yıkamadan önce birkaç damla zeytinyağını cildinize uygulayıp masaj yapın. Ardından yıkayarak kağıt havlu ile kurulayın.