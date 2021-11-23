Soğuk algınlığını başlamadan bitiren 5 yöntem

Kimse hasta olmayı ve gün boyu yatakta kalmayı sevmez. Bu nedenle,birçok ilaç kullanmak ve tıkanmış burnu rahatlatmak için buhar almak yerine, soğuk algınlığını başlamadan durdurmak daha iyidir. İşte bu kış soğuk algınlığını önlemek ve formda ve aktif kalmak için bazı ipuçları...
ELLERİNİZİ DÜZENLİ OLARAK YIKAYIN
Pandemi, COVID enfeksiyonu riskini azaltmak için yemek yemeden veya yüzümüze dokunmadan önce ellerimizi güzelce yıkamak konusunda önemli bir ders verdi. Soğuk algınlığına neden olan virüsler de, 24 saat boyunca ellerde ve yüzeylerde hayatta kalabilen enfekte bir kişinin öksürük ve hapşırıklarından yayılır. Bu nedenle, hastalanmamak için yemek yemeden veya yüzünüze dokunmadan önce ellerinizi sabun ve suyla güzelce yıkayın.
YETERİNCE SU TÜKETİN
Genel olarak kış aylarında günlük su alımınız azalır. Soğuk hava nedeniyle susuzluk hissetmiyoruz, bu yüzden fazla su içmiyoruz. Bu mevsimde kaçınmanız gereken en önemli şeylerden biri budur. Su, vücuttaki toksinleri atmaya ve hastalanmamızı önlemeye yardımcı olur. Bu nedenle, sağlıklı kalmak istiyorsanız günde en az 2 litre su için. Hatta sıvı alımınızı artırmak için çorba ve kemik suyu bile içebilirsiniz.
SAĞLIKLI BESLENİN
Mevsiminde sağlıklı ve dengeli beslenin. Bol miktarda besin, sağlıklı olmanıza ve formda kalmanıza yardımcı olacaktır. Çinko ve D vitamini alım seviyelerinize özellikle dikkat edin. Bu iki besin, bağışıklığı artırmaya ve hastalanma riskini azaltmaya yardımcı olur. Daha fazla yapraklı yeşillik, kepekli tahıllar, fındık ve meyveler yiyin.
YETERİNCE UYUYUN
Yeterince uyumak, soğuk algınlığı ile savaşmak ve önlemek için çok önemlidir. Uykusuzluk veya kalitesiz uyku, vücudun virüsler ve enfeksiyonlarla savaşmasını zorlaştırır. Geceleri kaliteli bir uyku çektiğimizde vücudumuz, enfeksiyon ve iltihabı hedef alan protein türleri olan sitokinleri üretir ve serbest bırakır. Bu nedenle, bağışıklık sisteminizi aktif tutmak için günde 7 ila 8 saat uyuduğunuzdan emin olun.
EGZERSİZ
Egzersiz yapmak sadece kilo vermek veya kas yapmak için gerekli değildir. Bağışıklığı güçlendirmeye ve soğuk algınlığını önlemeye de yardımcı olur. Araştırmalar, egzersizin dolaşımınızı iyileştirdiği için bağışıklık hücrelerimizin vücudunuzda daha hızlı dolaşmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Bu sayede vücudun enfeksiyonla daha iyi bir şekilde savaşmasına yardımcı olur. Yürüyüş, yoga, meditasyon, koşu ve kuvvet antrenmanı gibi düzenli bir egzersiz rutini izleyerek aktif kalın.