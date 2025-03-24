Soğuk hava hasta eder mi? Meğer hepimiz yanlış biliyormuşuz...

Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Fatma Aybala Altay, havaların ani ısınması ve soğumasının halk arasında hastalık sebebi olarak görüldüğünü ancak asıl nedenin virüsler ve bakteriler olduğunu vurguladı.

Altay, soğuk havanın bağışıklık sistemini dolaylı etkilediğini belirterek, "Soğuk havaya aniden maruz kalmak tek başına doğrudan kişiyi hasta etmez. Bunun gerçekleşmesi için bakteri veya virüslere maruz kalınması gerekir." dedi.