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Soğuk havalarda bu ağrılara dikkat! Kronik hale gelebiliyor...

Havaların soğumasıyla birlikte bazı şikayetlerde de artış yaşanıyor. Özellikle eklem, kas ve omurga ağrılarındaki şikayetler kışın artış gösteriyor. Hayatı olumsuz yönde etkileyen bu ağrılara karşı ise alınabilecek önlemler bulunuyor. Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Örnek konu hakkında önemli bilgiler verdi, ağrılardan kurtulmak adına yapılabilecekleri anlattı.

Giriş Tarihi: 24.12.2022 09:27
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Soğuk havalarda bu ağrılara dikkat! Kronik hale gelebiliyor...

Birçok kişi yılın her zamanında eklem,kas ve omurga ağrıları çeksede,özellikle kış aylarında bu ağrılar artış göstermektedir. Kronikleşmiş ve tekrarlama özelliği olan bu ağrılar kişilerin hem hayatını hem de psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.

Omurga ağrılarının kronikleşmesinin bir çok nedeni olabiliyor. Kronik olan bu ağrılar kış aylarında soğuk havaların etkisi ile tetikleniyor. Omurga sistemi sıcak olan ortamlarda rahat eder. Ancak soğuklarda direnci azalan omurgaya bağlı olarak hareket kısıtlılığı, spazmlar ve gerginlik oluşuyor.

Boyun, sırt, bel, kalça ve diz ağrıları soğuk havalarla artış gösteren ağrılardır. Vücudun en fazla ağırlığını taşıyan eklemler iklim değişimlerine karşı dirençsizdirler.

Omurga sağlığını korumak için ve bu ağrılara karşı önlemler şöyledir;

  • Sağlıklı ve düzenli beslenmeye önem gösterin
  • Hareketsiz yaşamdan uzak durun

  • Soğuk havalarda arabayı camı açık kullanmayın
  • Fazla kilolarınızı verin
  • Sigara tüketmeyin
  • Ağır yük kaldırmayın

  • Bol su tüketin
  • Vücudunuzu sıcak tutun
  • Güneş ışığından faydalanın
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