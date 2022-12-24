Soğuk havalarda bu ağrılara dikkat! Kronik hale gelebiliyor...

Birçok kişi yılın her zamanında eklem,kas ve omurga ağrıları çeksede,özellikle kış aylarında bu ağrılar artış göstermektedir. Kronikleşmiş ve tekrarlama özelliği olan bu ağrılar kişilerin hem hayatını hem de psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.