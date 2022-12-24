Soğuk havalarda bu ağrılara dikkat! Kronik hale gelebiliyor...

Birçok kişi yılın her zamanında eklem,kas ve omurga ağrıları çeksede,özellikle kış aylarında bu ağrılar artış göstermektedir. Kronikleşmiş ve tekrarlama özelliği olan bu ağrılar kişilerin hem hayatını hem de psikolojisini olumsuz yönde etkilemektedir.
Omurga ağrılarının kronikleşmesinin bir çok nedeni olabiliyor. Kronik olan bu ağrılar kış aylarında soğuk havaların etkisi ile tetikleniyor. Omurga sistemi sıcak olan ortamlarda rahat eder. Ancak soğuklarda direnci azalan omurgaya bağlı olarak hareket kısıtlılığı, spazmlar ve gerginlik oluşuyor.
Boyun, sırt, bel, kalça ve diz ağrıları soğuk havalarla artış gösteren ağrılardır. Vücudun en fazla ağırlığını taşıyan eklemler iklim değişimlerine karşı dirençsizdirler.
Omurga sağlığını korumak için ve bu ağrılara karşı önlemler şöyledir;