Soğuk Kompres Nedir? Soğuk Kompres Nasıl Yapılır ve Neye İyi Gelir?

Soğuk kompres nedir, soğuk havlularla ya da buzlarla yapılan uygulaması pratik olan ilk yardım tedavi yöntemi olarak bilinmektedir. Soğuk kompres neye iyi gelir; diz ağrıları, bilek burkmaları, şişlik ve herhangi bir yerin ağrımasına iyi gelmektedir. Düzenli olarak spor yapan, masa başı oturarak çalışan bireylerde de görülmektedir. Bu nedenle çoğu insan hem kolay olması hem de bütçeye uygun olması sebebiyle soğuk kompresi uygulamaktadır. Soğuk kompres uygulaması nasıl yapılır gibi merak edilen soruların cevabı aşağıdadır.

Soğuk Kompres Nedir?

Soğuk kompres nedir, genellikle evlerde buz kalıplarına buz koyularak ya da hazır bir şekilde satın alınan jel buzların beden ağrılarına ya da vücutta meydana gelen şişlikler için tercih edilen bir tedavi biçimidir. Soğuk kompres neye iyi gelir birkaç örnek verelim; uzun dönem spor yapan, ani sakatlanmalar yaşayan ve sürekli masa başında oturarak dizini bükülü tutan kişilerde kullanılmakta ve tedavi olumlu sonuçlanmaktadır. Jel buzu bedende ağrıyan bölgeye koymak ve yaklaşık 15-20 dakika beklemek, soğuk kompres uygulaması nasıl yapılır sorusuna yeterli bir cevaptır. Ayrıyeten soğuk kompres uygulaması, ilk yardım çantalarında da olması gereken önemli ihtiyaçlar arasında yer almaktadır. İlk yardım maksadıyla kullanılabilecek soğuk kompres araçları şu şekilde sıralanmaktadır;

Jel buzlar: Marketlerden satın alınan jel buzlar sıcak kompres ve soğuk kompres olmak üzere iki farklı çeşidi bulunmaktadır. Jel buzlar dondurucuda bekletilerek, gerektiği zaman soğuk ya da sıcak kompres yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Önemli bir kısım ise, buzların tekrar tekrar kullanılabiliyor olmasıdır.

Marketlerden satın alınan jel buzlar sıcak kompres ve soğuk kompres olmak üzere iki farklı çeşidi bulunmaktadır. Jel buzlar dondurucuda bekletilerek, gerektiği zaman soğuk ya da sıcak kompres yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Önemli bir kısım ise, buzların tekrar tekrar kullanılabiliyor olmasıdır. Anında, hızlı soğuk kompres buzları: Bu tür kompres seçenekleri, hem özel bir yöntemdir hem de maliyet olarak biraz daha fazladır. Genellikle acil durumlar için tercih edilmektedir. Kullanımı tek seferliktir.

Bu tür kompres seçenekleri, hem özel bir yöntemdir hem de maliyet olarak biraz daha fazladır. Genellikle acil durumlar için tercih edilmektedir. Kullanımı tek seferliktir. Soğuk ve hızlı havlu: Bir havlu veya emici bir bez parçası ilk olarak suyla ıslatılır daha sonra poşete koyup dondurucuya atılır. Bez parçasından elde edilerek yapılan soğuk torba, daha geniş bölgelere soğuk kompres uygulayabilme imkanı sağlar.

Bir havlu veya emici bir bez parçası ilk olarak suyla ıslatılır daha sonra poşete koyup dondurucuya atılır. Bez parçasından elde edilerek yapılan soğuk torba, daha geniş bölgelere soğuk kompres uygulayabilme imkanı sağlar. Dondurulmuş sebze: Acil gereken zamanlarda jel paket veya buz yoksa dondurulmuş bezelye, nohut, fasulye gibi besinleri tercih edebilirsiniz.

Soğuk Kompres Nasıl Yapılır ve Neye İyi Gelir





Soğuk kompres nasıl yapılır, hazır olarak jel buz olarak satın alınabileceği gibi evde de el yapımıyla elde etmek mümkündür. Evde buz jeller yaparken özellikle buz küplerini tercih etmek soğuk kompres yapma konusunda en pratik yöntemdir. Yaklaşık 5-10 dakika içinde buz küpleriyle soğuk kompres elde etmek mümkündür. Kolay bir tedavi yöntemi olan soğuk kompres şişlik, ağrı ve burkulma gibi durumlarda oldukça iyi gelmektedir.