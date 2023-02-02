Soğuyan havalara dikkat! Kalbinizi tehdit ediyor

Kalp hastaları için soğuk havanın risk faktörü olduğunu vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Soğuk havalarda dışarı çıktığımızda damarlarda daralma oluyor. Bu, kalp damarları için de geçerli. Bu durum kalbin hem oksijen beslenmesini bozuyor hem de enerji ihtiyacını artırıyor. Dolayısıyla kış aylarında kalp hastalarında göğüs ağrısı ve kalp krizi riski artıyor. Bu yüzden soğuk havalarda özellikle kalp hastaları dikkatli olmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ayazın etkili olduğu dönemde çok dışarı çıkmamalılar. Öğlen saatlerinde havanın biraz daha ılık olduğu saatlerde göğüs bölgesini koruyacak şekilde kıyafet giyilmesini öneriyoruz. Evin içerisinde bir oda çok sıcak bir diğer oda çok soğuk olduğunda, evde tam iklimlendirme sağlanmadığı zaman kalp krizi riski artabiliyor. O yüzden genellikle odaların dahi eşit şekilde ısıtılmasını öneriyoruz."