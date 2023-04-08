Solunum yolları temizliyor! Ne öksürük bırakıyor ne de balgam

Çeşitli bakteri ve virüslere maruz kalınan süreçlerde solunum yollarının enfekte olması, alt ve üst solunum yollarında istenmeye öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi sorunlara neden olur. Günlük yaşam kalitesinin düşüşünden astım, bronşit gibi kronik hastalıklara zemin hazırlamasına kadar birçok riski de beraberinde getiriyor. Fakat solunum sisteminizi korumak için zeytinyağı ve kekik birlikteliğinden faydalanabilirsiniz.
KEKİĞİN FAYDALARI
Kekik, soğuk algınlığı ve grip gibi birçok solunum yolu rahatsızlığında semptom hafifleten ve bağışıklık güçlendiren doğal kaynaklardan biri. Bununla birlikte kekik, bazı bakteriyel, parazitik, mantar veya viral enfeksiyonları kontrol etmeye veya nötralize etmeye yardımcı olan ve iltihap önleyici özelliklere sahip olan timol bileşiğine sahiptir.
Kekik yağının antibakteriyel ve balgam söktürücü özelliklerinin bolluğu, bu bitkiyi pek çok solunum sorunu için desteklerden birine dönüştürür. Burun pasajından mukus ve balgam birikintilerinin temizlenmesine yardımcı olur ve göğüs tıkanıklığından kurtulmayı kolaylaştırır. Kekiğin yatıştırıcı doğası, kuru ve tahriş olmuş boğazın tedavisinde destekleyici bir rol oynar. Ayrıca astım, bronşit, sinüs, baş ağrısı ve farenjit için rahatlatıcı etkiye sahiptir.
ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI
Sızma zeytinyağı oldukça besleyicidir. Yararlı yağ asitlerinin yanı sıra, az miktarda E ve K vitamini içerir. Ancak zeytinyağı güçlü antioksidanlar yönünden oldukça zengindir.
Aynı zamanda, büyük sağlık sorunlarının temelinde bulunan iltihaplanmayı azaltabilir. Ana anti-inflamatuar etkilere antioksidanlar aracılık eder. Bunların arasında anahtar, bir anti-enflamatuar ilaç olan ibuprofen'e benzer şekilde çalıştığı gösterilen oleocanthal'dır.
Bazı bilim insanları, 3,4 yemek kaşığı (50 ml) sızma zeytinyağındaki oleocanthal'ın yetişkin ibuprofen dozunun %10'u kadar benzer bir etkiye sahip olduğunu tahmin ediyor. Araştırma ayrıca zeytinyağındaki ana yağ asidi olan oleik asidin C-reaktif protein (CRP) gibi önemli inflamatuar belirteçlerin seviyelerini azaltabileceğini düşündürmektedir. Bir çalışma ayrıca zeytinyağı antioksidanlarının iltihaplanmaya neden olan bazı genleri ve proteinleri engelleyebileceğini gösterdi.
ZEYTİNYAĞI VE KEKİK: ŞİFA DEPOSU
Tüm bu etkileri bir arada alabilmek için zeytinyağı ve kekiğin iltihap kurutucu özelliklerinden faydalanmak mümkün. Düzenli olarak tüketebileceğiniz kurutulmuş kekik ve zeytinyağı karışımı, oldukça faydalı etkileri birlikte elde etmeyi sağlar.
Sabah saatlerinde bir kaşık olarak tüketebileceğiniz bu karışım, hem gün içerisinde tıkanıklığı hafifletmeyi hem de vücutta biriken iltihaba karşı koruyucu bir etki sunar.