Son dönemin en popüler içeceğiydi! Matchayı fazla tükettiğinizde bakın vücuda nasıl zarar veriyor…

Matcha, yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur ve yaşlanma etkilerini azaltabilir. Ancak, yüksek kafein içerdiği için aşırı tüketimi vücudu fazla uyarabilir ve bu durum bazı sağlık sorunlarına neden olur. İşte o sağlık sorunları…
KAFEİN ETKİSİ
Matcha, kafein içerir ve bu da bazı kişilerde uykusuzluk, çarpıntı, sinirlilik veya baş ağrısı gibi yan etkilere yol açabilir. Kafeine duyarlı olan kişilerde bu etkiler daha belirgin olabilir.
MİDE RAHATSIZLIKLARI
Yüksek dozda matcha tüketimi, mide bulantısı, hazımsızlık veya mide ağrısına neden olabilir. Bunun nedeni, matcha'nın yüksek asidik yapısı ve yoğun içeriğidir.
DEMİR EMİLİMİNİ ETKİLEYEBİLİR
Matcha, demir emilimini engelleyebilir, bu nedenle demir eksikliği yaşayan kişilerin, yemeklerle birlikte matcha tüketiminden kaçınmaları önerilebilir.
ALERJİK REAKSİYONLAR
Her ne kadar nadir olsa da, bazı insanlar matcha'ya karşı alerjik reaksiyon gösterebilir. Bu tür reaksiyonlar, cilt döküntüleri, kaşıntı veya nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterebilir.
KAN İNCELTİCİ İLAÇLARLA ETKİLEŞİM
Matcha, kan inceltici ilaçlarla etkileşime girebilir ve bu da kanama riskini artırabilir. Eğer bu tür ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan matcha tüketiminden kaçının.
MATCHA'DAKİ KAFEİN MİKTARI NE KADAR?
Matcha çayı, diğer çaylara göre daha yüksek bir kafein içeriğine sahiptir. Ortalama bir fincan matcha çayı, yaklaşık 60-70 mg kafein içerir. Bu yüzde günde 1-2 fincandan fazla tüketmemelisiniz.
MATCHA ÇAYINI KİMLER TÜKETMEMELİ?
Uzmanlar, hamileyseniz ve emziriyorsanız matcha çayını ne kadar tükettiğinize dair ekstra dikkatli olmanızı ve sizin için günlük önerilen 200 mg kafein sınırının altında kalmanızı öneriyor. Ayrıca bu miktarı bile tüketmeden önce mutlaka doktorunuzdan onay almanız gerektiğini unutmayın.
Yapılan bazı araştırmalarda, 65 yaş üstü kişiler, matcha ile ilgili klinik çalışmalara katıldılar. Bazı yaşlılarda ilaç yan etkileri olasılığı daha yüksek çıktı. Bu nedenle matcha tüketirken doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.