Son dönemin en popüler içeceğiydi! Matchayı fazla tükettiğinizde bakın vücuda nasıl zarar veriyor…

Matcha çayı, diğer çaylara göre daha yüksek bir kafein içeriğine sahiptir. Ortalama bir fincan matcha çayı, yaklaşık 60-70 mg kafein içerir. Bu yüzde günde 1-2 fincandan fazla tüketmemelisiniz.

MATCHA ÇAYINI KİMLER TÜKETMEMELİ?

Uzmanlar, hamileyseniz ve emziriyorsanız matcha çayını ne kadar tükettiğinize dair ekstra dikkatli olmanızı ve sizin için günlük önerilen 200 mg kafein sınırının altında kalmanızı öneriyor. Ayrıca bu miktarı bile tüketmeden önce mutlaka doktorunuzdan onay almanız gerektiğini unutmayın.

Yapılan bazı araştırmalarda, 65 yaş üstü kişiler, matcha ile ilgili klinik çalışmalara katıldılar. Bazı yaşlılarda ilaç yan etkileri olasılığı daha yüksek çıktı. Bu nedenle matcha tüketirken doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.