Sonbaharda başladıysa dikkat! Herkesin “nezle” sandığı bu belirtiler aslında alerji olabilir

"ALERJİ İLE GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI KARIŞTIRILMAMALI" Alerji belirtilerinin grip ve soğuk algınlığı ile karıştırılabildiğini belirten Uzm. Dr. Yavuz, "Alerjide hapşırma nöbetleri, burun ve göz kaşıntısı, sulu burun akıntısı ve tekrarlayan yakınmalar daha tipiktir. Genellikle yüksek ateş beklenmez. Soğuk algınlığında boğaz ağrısı, halsizlik, burun akıntısı ve tıkanıklık ön plana çıkabilir. Gripte ise daha belirgin ateş, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı ve ciddi halsizlik görülebilir. Ancak bu belirtiler tek başına kesin tanı koydurmaz. Özellikle uzun süren veya ağırlaşan yakınmalarda hekim değerlendirmesi gerekir" dedi. "ALERJİ VE ASTIM İLİŞKİSİNE DİKKAT" Alerjik rinit ile astım arasında güçlü bir ilişki bulunduğunu anlatan Uzm. Dr. Yavuz, "Polen, küf ve ev tozu akarları gibi tetikleyiciler, duyarlı kişilerde solunum yollarındaki belirtileri artırabilir. Astım hastalarının sonbaharda öksürük, hırıltılı solunum, göğüste sıkışma veya nefes darlığında artış olup olmadığını takip etmesi önemlidir. Gece uykudan uyandıran öksürük veya nefes darlığı da dikkate alınması gereken belirtiler arasında yer alıyor" açıklamasında bulundu.

"ÇOCUKLARDA BELİRTİLER TEKRARLAYAN NEZLE ŞEKLİNDE GÖRÜLEBİLİR" Çocuklarda alerji belirtilerinin zaman zaman tekrarlayan nezle şeklinde fark edilebildiğine değinen Uzm. Dr. Yavuz, "Sürekli veya tekrarlayan burun tıkanıklığı, sık hapşırma, burun ve göz kaşıntısı, gece öksürüğü, uyku kalitesinde bozulma ve ağızdan nefes alma gibi belirtiler uzun süre devam ediyorsa alerjik hastalık açısından değerlendirme yapılmalıdır" dedi.



"ALERJENLERLE TEMASI AZALTMAK ÖNEMLİ"

Alerjisi bilinen kişilerin sonbahar aylarında tetikleyicilerden mümkün olduğunca uzak durması gerektiğini kaydeden Uzm. Dr. Yavuz, "Dışarıdan eve gelindiğinde kıyafet değiştirmek ve yüzü yıkamak polen temasını azaltmaya yardımcı olabilir. Polen yoğunluğunun yüksek olduğu dönemlerde açık havada geçirilen süre ve özellikle uzun süreli dış ortam aktiviteleri buna göre planlanabilir. Ev içerisinde ise düzenli havalandırma, nem kontrolü, yatak ve tekstil ürünlerinin uygun şekilde temizlenmesi ve küf oluşumunun önlenmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.



"HER BURUN AKINTISI ALERJİ ANLAMINA GELMEZ"

Her burun akıntısı ve hapşırmanın alerji olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Yavuz, "Kişinin daha önce doktor tarafından önerilmemiş ilaçları gelişigüzel kullanması doğru bir yaklaşım değildir. Alerjik rinit tanısı konulmuş kişilerde antihistaminikler veya burundan uygulanan kortikosteroidler gibi tedaviler kullanılabilir; ancak hangi ilacın, hangi dozda ve ne kadar süreyle kullanılacağı kişinin durumuna göre belirlenmelidir. Özellikle burun açıcı ilaçların uzun süre ve kontrolsüz kullanılması farklı sorunlara yol açabilir" dedi.